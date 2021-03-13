محاكمة مسؤولي مهرجان الموسيقى الروحية

قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس أمهل 13 متهما شهرا لتعيين دفاعهم

أمهل قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، أول أمس (الثلاثاء)، مسؤولين بمؤسسة روح فاس، شهرا لإعداد دفاعهم بعد الشروع في محاكمتهم لاتهامهم باختلاس وتبديد مئات الملايين من مالية مهرجان الموسيقى العالمية العريقة، محددا السادس من أبريل المقبل، تاريخا لثاني جلسة للمحاكمة.

وأعادت هيأة الحكم استدعاء بعض المتهمين المتخلفين عن أول جلسة، بعد إحالة ملفهم على الغرفة من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بعد أشهر حقق فيها معهم، معيدة استدعاء شهود من بين 26 شاهدا استمع إليهم خلال مرحلة التحقيق، إضافة إلى 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة انتصبوا طرفا مدنيا.

ويتابع في الملف المعين أمام القسم في 26 فبراير الماضي، 8 متهمين بينهم عبد الرفيع زويتن، مدير هذا المهرجان ومسؤول سابق في المكتب الوطني للسياحة، وإدريس فصيح، رئيس سابق للمجلس الجهوي للسياحة بفاس، الممتعان بالسراح مقابل 60 مليون سنتيم كفالة لكل واحد منهما.

ويتابع في الملف ذاته، فوزي الصقلي، مدير سابق للمهرجان، في حالة سراح مقابل 50 مليون سنتيم كفالة، وكاتب عام المهرجان مدير مهرجان إفران الدولي للمسرح مقابل 10 ملايين سنتيم، إلى جانب متهمين آخرين بينهم امرأة سرحوا مقابل كفالات متفاوتة تراوحت بين 7 آلاف درهم و5 ملايين سنتيم.

وسبق لغرفة المشورة باستئنافية فاس، رفع قيمة الكفالات المسرح بها 13 متهما أغلبهم مسؤولون في المؤسسة المنظمة للمهرجان، فيما سرح أحدهم دون ضمانة مالية، معتبرة أن مبالغ الكفالات المعدلة توازي خطورة الأفعال المشتبه تورطهم فيها وفوتت على المؤسسة أموالا باهظة.

ويواجه المتهمون بتهم مختلفة بينها “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”، بعدما سبق لابتدائية فاس إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية للاختصاص النوعي، بعدما تعذر إجراء خبرة محاسباتية على مالية المؤسسة والمهرجان.

وتوبع المتهمون بناء على أبحاث فتحت في شكاية قدمها 3 أعضاء بالمؤسسة بينهم محام ورئيس سابق لجماعة المشور، طلبوا افتحاص ماليتها وتقديم الكشوفات البنكية اللازمة، وكشف أسباب عجز مالي مهم قدر ب615 مليون سنتيم من ماليتها قبل 3 سنوات، موضوع أمر قضائي بإجراء خبرة محاسباتية.

حميد الأبيض (فاس)