“فيفا غيت” تخنق إنفانتينو

المدعي العام السويسري يرفض اطلاع رئيس الاتحاد الدولي على محاضر الملف إلى حين استنطاقه

رفض ستيفان كيلير، المدعي العام للمحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية، طلب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاطلاع على محاضر استنطاق المتهمين في ملف فساد ورشوة بـ «فيفا»، في ما بات يعرف بقضية «فيفا غيت».

وأعلن ستيفان كيلر في بيان له أن جياني إنفانتينو لن يطلع على محاضر التحقيق مع متهمين في ملف فساد متعلق بالاتحاد الدولي، ولا على الأدلة الموجودة فيه، بعد اتهامه بالتواطؤ مع مايكل لاوبر، المدعي العام السابق، بإساءة استخدام السلطة، وانتهاك سرية العمل، ومساعدة المخالفين، وعرقلة الإجراءات الجنائية.

وأوضح المدعي العام في قراره، أن إنفانتينو لن يحصل على ما طلب، إلا بعد استنطاقه في الملف، استنادا إلى قانون المسطرة الجنائية السويسري، ما شكل ضربة للرئيس الحالي للاتحاد الدولي، الذي كان يرغب في الاطلاع على المحاضر، التي تدينه رفقة مايكل لوبير، المدعي العام السابق، بسبب تورطهما في عقد ثلاثة لقاءات سرية في الفترة بين 2016 و2017.

وحاول إنفانتينو بكل الطرق الوصول إلى المحاضر، منذ تفجر الملف في 2015، إذ سعى مايكل لوبير إلى تسهيل مهمته، غير أن تدخل البرلمان السويسري في الملف، وشروعه في إجراءات عزل المدعي العام المذكور، دفع الأخير إلى تقديم استقالته، في الوقت الذي ما يزال إنفانتينو، متابعا في ملف «فيفا غيت».

والتزم الاتحاد الدولي الصمت، بعد أن كشفت تقارير رسمية وجود لقاءات سرية بين المدعي العام السويسري وإنفانتينو، الشيء الذي أثار الكثير من التساؤلات، بسبب الغموض الذي لف تلك اللقاءات، وما إذا كان هناك تواطؤ بين القضاء والاتحاد الدولي.

وتعود فصول القضية إلى 27 ماي 2015، بعد أن داهمت السلطات السويسرية فندقا، يقيم به عدد كبير من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، أدينوا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، اتهموا بمجموعة من الفضائح، التي هزت عالم الكرة المستديرة، وأسقطت جوزيف بلاتير، الرئيس السابق للاتحاد الدولي، وميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم، من عرشيهما.

صلاح الدين محسن