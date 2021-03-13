مقصلة القضاء تهدد رؤساء بلديات “بيجيدي”

متابعون بتهم تبديد الملايير والمبالغة في الفواتير والقادة مستاؤون

أحيل رؤساء بلديات ينتمون إلى العدالة والتنمية، على القضاء، بتهم مختلفة أهمها تبديد أموال عامة، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في استخلاص الرسوم والضرائب، والمبالغة في فواتير التنقل داخل المغرب وخارجه.

واستشاط المحققون غضبا، حينما برأ عبد الإله بنكيران، زعيم الإسلاميين، العربي بلقايد، عمدة مراكش، مؤكدا في كلمة له أمام أعضاء نقابة حزبه، أنه بريء من التهم الموجهة له، مشددا على أن صديقه بلقايد ليس لصا، وإذا ادعت أي جهة أنه سارق فقد اقتسم معه المسروق، ما يستدعي التحقيق معه أيضا.

وبرأ سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة، رؤساء بلديات من حزبه، وقال إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، مؤكدا اعتزازه بأعضاء الحزب، الذين يدبرون الشأن المحلي بنزاهة، لأنهم ضد الفساد ويحاكمون بوشايات، لقوتهم الانتخابية. وتم جر بعض رؤساء بلديات «بيجيدي» إلى القضاء من خلال شكايات معارضين، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وأحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، ملف العربي بلقايد، عمدة مراكش، ويونس بنسليمان، نائبه الأول، المنتمي بدوره إلى العدالة والتنمية، على غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة تبديد أموال عامة في 49 صفقة تفاوضية قانونية تهم المؤتمر العالمي، «كوب 22»، التي كلفت أزيد من 28 مليارا.

وتوبع صالح الملوكي، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، رفقة أربعة من نوابه، وثلاثة موظفين بالجماعة نفسها، أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، بتهم بينها المبالغة في تقدير تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في صفقات عمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار. ويتم التحقيق أيضا مع عبد الرحيم لقرع، رئيس مقاطعة اليوسفية بالرباط، بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رفقة سبعة أشخاص آخرين هم نائبه، وخمسة موظفين ورئيس مقاولة، بتهمة تبديد أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح.

وتوبع عبد الجليل لبداوي، رئيس بلدية آسفي، وموظفان بالجماعة، بتهمة تبديد أموال عمومية قاربت 146 مليارا، والتلاعب في التصاميم، وعدم وجود حديقة رغم ورودها في دفتر التحملات، والبطاقة التقنية.

واستاء قادة «بيجيدي» من تحريك المتابعات ضد زملاء لهم في الحزب، على مقربة من انعقاد الانتخابات، ما سيعقد عملية انتخاب مرشحين جدد للتنافس في المدن والمقاطعات المعنية.

أحمد الأرقام