التجربة الهولندية في كتامة

“كافي شوب” المخدرات في الهواء الطلق وعصابات تطبق القانون على الغرباء

لا يأبه سكان دواوير كتامة بمشروع تقنين زراعة القنب الهندي، وبعضهم يسمع به لأول مرة، ولا يهتمون بالجدال السياسي حوله، لأنهم، ببساطة، يعتبرون “الكيف” أساسيا في حياتهم، فهو مصدر عيشهم، وأحد روابط العلاقات الاجتماعية بالمنطقة.

زارت “الصباح” مناطق “تاسيفت”، وصعدت جبال “دردارة”، و”بني دركول”، و”بني منصور”، و”أمطراس”، و”خميس المضيق”، و”باب برد”، وكلما اقتربت من كتامة تزداد رائحة “الكيف” نفاذا، وتتراءى حقول جبلية على امتداد البصر، ينهمك فيها الفلاحون لغرس مشاتل القنب الهندي.

في جل تلك المناطق الجبلية، “الكيف” مباح، ولو لم يوافق البرلمان على تقنين زراعته، بل إن سكانها سبقوا الحكومة في تجارب تفوق شهرة التجربة الهولندية في الترخيص لمقاه بتدخين “الكيف” والحشيش بكل حرية، ولا أحد يتعرض للمساءلة القانونية أو يُعتقل.

تستقبل المقاهي، في “بني منصور” و”باب برد”…، زبناءها (من سكان المنطقة) بألفة، وفضاؤها، مثل قصص “ألف ليلة وليلة” وظهور “الجان” وسط الضباب، فدخان “السبسي” و”الحشيش” الكثيف يسحر الغرباء، ويضفي على المكان “تبويقة” من نوع خاص، حتى بالنسبة إلى غير المدخنين، وتجعله يقضي دقائق طويلة في شبه غيبوبة.

لا تسمع أحاديث بين الزبناء، فالكل منهمك في طقوس “الكيف” بكل حرية، دون خوف من مداهمة أمنية أو حرج من الممنوعات، بل يصبح الغريب محط شبهة تستدعي اليقظة من أعوان “البارونات” للتبليغ عنه، وربما تصوير رقم لوحة سيارته. يتحدث أحد شباب المنطقة بسخرية عن قانون تقنين زراعة القنب الهندي، فالشاب الذي تملك عائلته أحد الحقول بالمنطقة، اعتاد على “الكيف” منذ ولادته، ويقول متهكما: “إن القانون يخص أهل المدينة، ولا علاقة له بالفلاحين”، مستدركا: “نحن ندخن الكيف متى نشاء وأينما نشاء، ومستعدون لتقديم النصيحة للحكومة إن فكرت في نقل التجربة الهولندية إلى المغرب”.

طبعا، “كافي شوب” للمخدرات في كتامة ليست مفتوحة أمام الجميع، إذ يستدعي حماية “التجربة الكتامية” تشديد المراقبة على الزوار، خاصة أن التضاريس الجبلية تمنع عليهم ولوجها، فكلما قطعت السيارة مسافة إلا وزادت وعورتها، ناهيك عن انتشار حواجز الدرك الملكي للمراقبة، فـ “المنطقة حساسة”، يقول أحد سكان المنطقة الذي نزل للتبضع من شفشاون، لأن باقي أفراد الأسرة مبحوث عنهم.

في أحد المراكز القروية، خرج شباب مفتولو العضلات من ثلاث سيارات كانت تراقب الطريق لشكهم في هوية آخرين، ومستعدون للتدخل في أي لحظة، ثم عمد أحدهم إلى التقاط صورة للوحة ترقيم السيارة الغريبة، ثم حمل هاتفه للاتصال بآخرين لاتخاذ الحيطة والحذر، “إنهم أفراد شبكات أسندت إليهم المراقبة السرية للطريق”، فالغرباء غير مرحب بهم، ربما دفاعا عن “عالم الكيف” المباح في كتامة.

خالد العطاوي (موفد الصباح إلى كتامة)