حرب الإلترات تتحدى الطوارئ

استنفار أمني وأبحاث قضائية لكشف خلفياتها وإيقاف المحرضين وباقي المتورطين

يواصل أفراد من الفصائل والالترات المشجعة لقطبي العاصمة الاقتصادية، تحديهم للحظر الليلي الذي فرضته السلطات في إطار الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، عبر حروب شوارع تتبادل فيها الأطراف المتصارعة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، والملاحقة في مشهد شبيه بأفلام الرعب.

وحسب مصادر “الصباح”، استنفرت حرب الإلترات، المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، التي باشرت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، لكشف خلفيات وظروف تجدد المواجهات الدامية بين الفصائل المشجعة لفريقي الوداد والرجاء بعدد من المناطق، آخرها حرب الشوارع التي شهدها حي مولاي رشيد مساء الاثنين الماضي.

ويأتي التحقيق في القضية، بعد تمكن فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد، مساء الاثنين الماضي، من إيقاف سبعة أشخاص من بينهم قاصر، بسبب تورطهم في الواقعة المرعبة التي شهدها حي جوهرة، وخرق الطوارئ الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والعربدة بالشارع العام.

وكشفت مصادر متطابقة، أن حي جوهرة بعمالة مولاي رشيد اهتز على وقع أفعال إجرامية ارتكبها أشخاص ينتمون إلى فصائل رياضية، بعد أن تطور الخلاف بين المشتبه فيهم من ملاسنات إلى معركة دامية، مضمونها تبادل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر بسبع سيارات كانت مركونة بالشارع العام، وهي الأحداث التي كسرت هدوء المنطقة, بعد أن خرق الجانحون الحظر الليلي في تحد للطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات لمواجهة وباء كورونا.

ومكن تفاعل الشرطة مع الإشعار الذي توصلت به من قبل سكان الحي، وسرعة تدخلها، من إيقاف سبعة من المشتبه فيهم في حالة تلبس، والسيطرة على الوضع، قبل تفاقمه إلى ما لا تحمد عقباه.

وجرى الاستماع إلى الموقوفين لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة الخطيرة، إذ تقرر وضع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدابير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لإيقاف المتورطين من محرضين ومنفذين.

وكشفت مصادر “الصباح”، أن واقعة عمالة مولاي رشيد، ليست الوحيدة بالعاصمة الاقتصادية، إذ أماط الحادث الإجرامي الذي شهده حي جوهرة اللثام عن تجدد حروب دامية بين فصائل الإلترات المشجعة لفريقي الرجاء والوداد، بعدما انتقلت من ملاسنات في المواقع الافتراضية إلى مواجهات عنيفة بالشارع بعدد من مناطق البيضاء.

محمد بها