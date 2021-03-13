أولمبياد طوكيو دون جمهور

إغلاق الحدود خلال الألعاب والترخيص فقط للمشاركين والمدعوين

أكدت الحكومة اليابانية استضافة الألعاب الأولمبية المقبلة، دون جمهور، خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت اليابان، على لسان مسؤول حكومي لوكالة الأنباء المحلية، أنها ستغلق حدودها في وجه كل دول العالم، خلال تنظيم الألعاب، “حماية للشعب الياباني”، مبرزة أن ظهور سلالات جديدة من كورونا، جعل من أمر استضافة الجماهير صعبا في السنة الجارية.

وبخصوص مراسم إشعال الشعلة الأولمبية، فإن اللجنة المنظمة قررت عدم حضور الجماهير أيضا، “مع السماح فقط للمشاركين والمدعوين بحضور المناسبة، من أجل تجنب تجمع أعداد كبيرة من الجماهير في خضم الجائحة”.

وتنطلق الألعاب الأولمبية، في 23 يوليوز المقبل، وتستمر إلى 8 غشت المقبل.

ومن المقرر أن يحدث قرار الحكومة اليابانية، بعدم السماح بحضور الجمهور، زلزالا في اللجنة الأولمبية الدولية، فيما ستتكبد الألعاب خسائر مالية قياسية.

العقيد درغام