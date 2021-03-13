العثماني: لن نقاطع الانتخابات

قطع سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، الشك باليقين، وأكد أنه في مواجهة المنافسين الذين يحسدون حزبه، قرر عدم مقاطعة الانتخابات حتى لا يفسح لهم المجال لتولي رئاسة حكومة 2021. وأكد العثماني أن حزبه سيقاوم كل العراقيل بأقصى ما يمكن من الوسائل القانونية والديمقراطية المتاحة، قائلا» إن الذين يريدون أن يزيحوا العدالة والتنمية من الصدارة، لن نعطيهم قرارا مفرحا بأننا سنقاطع أو «غادي نمشيو بحالنا محتجين، وسننسحب هكذا»، داعيا جميع أعضاء الحزب إلى التشبث به. وتابع المتحدث نفسه، في كلمة له خلال استقباله أخيرا أعضاء من شبيبة حزبه بجهة بني ملال خنيفرة، أن نضالية أعضاء الحزب من مختلف مواقعهم، ووفائهم له ولمشروعه الإصلاحي، هما ما جعلا «الغيرة» تشتعل في قلوب الآخرين، فأرادوا بذلك منافسته بطرق غير شريفة وغير دستورية وغير ديمقراطية.

وأضاف أن خصوم الحزب لم يستطيعوا مجاراة «بيجيدي» في الميدان، بمختلف المؤسسات الدستورية، وقرروا خرق الدستور، مشيرا إلى أن حزبه نشأ بهدف الإصلاح، قائلا «من طبيعة الحال فإن أي عملية إصلاح تجد في طريقها المقاومة والعراقيل، لأن هناك أناسا يستفيدون من الوضع القائم، ولا يريدون أن يشمله التغيير، بل منهم من يسعى إلى ما هو أسوأ، مثل ما حدث مع القاسم الانتخابي الجديد».

أ. أ