سباق محموم للحاق بالموسم الرمضاني

تراكم في الأعمال التلفزيونية لاحتواء بطالة الفنانين وامتصاص تداعيات الجائحة

تسابق العديد من شركات الإنتاج الزمن لإنجاز مشاريعها التلفزيونية للموسم الرمضاني، في الموعد المحدد، على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان.

وفي هذا السياق تشهد العديد من المناطق والمدن، تصوير آخر المشاهد من أعمال تلفزيونية، فيما تعكف شركات أخرى على وضع اللمسات الأخيرة على مشاريعها التي انتهت من تصويرها ودخلت مرحلة التوضيب والمونتاج.

وتراهن قنوات القطب العمومي خلال الموسم الرمضاني على تحقيق تراكم كمي، يعد الأول من نوعه، سيما أن مسؤولي القطب خصصوا اعتمادات مالية استثنائية من أجل إنجاز أكبر عدد من الأعمال التلفزيونية وضمان استمرار الطفرة الإنتاجية التي عرفتها القنوات المغربية خلال السنوات الأخيرة.

ويجري حاليا تصوير العديد من الأعمال منها مسلسلات درامية وسيتكومات وأشرطة تلفزيونية، منها مسلسل “السر القديم” للمخرج محمد أمين مونة، الذي يجري تصويره حاليا في المحمدية، ويعرف حضور عدد من نجوم التمثيل مثل عبد الإله عاجل، وكمال الكاظمي، وفاطمة الزهراء بناصر، وفاتي جمالي، وحسناء الطمطاوي، وعبد الحق بلمجاهد، وآخرين، وتنفذ إنتاجه شركة “أغلال” لفائدة القناة الأولى.

كما تم تصوير سيتكوم “كلنا مغاربة” للقناة الثانية للمخرجة صفاء بركة، وتنفيذ الإنتاج لشركة “ديسكونيكتيد” بمشاركة أسماء من قبيل محمد الخياري وعبد الله فركوس ودنيا بوطازوت وابتسام العروسي وعزيز الحطاب وهاجر عدنان وغيرهم، فيما صور المخرج هشام الجباري مسلسل “الماضي لا يموت” للقناة الأولى، اما إدريس الروخ فصور للقناة نفسها سلسلة “بنات العساس”. ووقع المخرج أمين مونة على عمل ثان مع “دوزيم” هو مسلسل “دار السلعة”، فيما صورت المخرجة لميس خيرات سلسلة من أربع حلقات للقناة الأولى بعنوان “الدائرة”، فضلا عن أفلام تلفزيونية لمخرجين مثل إدريس المريني وعبد الإله الجواهري وغيرهما.

واعتبرت مصادر مهنية من القطب العمومي السمعي البصري، في حديث مع “الصباح”، بأن الإصرار على تصوير أكبر عدد من الأعمال التلفزيونية خلال هذه الفترة فضلا عن متطلبات الموسم الرمضاني والشبكة المرجعية لقنوات القطب العمومي، يعد توجها نحو امتصاص بطالة المشتغلين في القطاع الفني، خاصة المتضررين من تبعات جائحة كورونا، والذين توقفت أنشطتهم بإغلاق المسارح والقاعات السينمائية.

وأضافت المصادر أن هناك رهانا استراتيجيا للانفتاح على أكبر عدد من الأسماء الشابة وضخ دماء جديدة في الأعمال المصورة، لتجاوز حالة التكرار وتكريس وجوه بعينها، وهو الأمر الذي كان محل تذمر وشكوى من قبل المشاهدين خلال السنوات الأخيرة، وهي المسألة التي أخذت بعين الاعتبار في عملية انتقاء وتوزيع المشاريع. وزادت المصادر أن تحقيق هذه التعددية تطلب بعث نوع من الحركية الإدارية في دار البريهي ودوزيم من خلال حضور لجن التتبع بشكل مستمر لبلاطوهات تصوير المشاريع التلفزيونية، والحرص على تخصيص حصص تصوير “شوتينغ” خاصة بنجوم هذه الأعمال لتوظيفها في دعاية موازية لهم.

ولم تخف المصادر ذاتها أن معايير اختيار الأعمال التي ستبث في وقت الذروة لم تحسم بعد، فيما ستكون القنوات مضطرة بالنظر إلى التراكم الكمي للأعمال المصورة، إلى برمجة بعضها خارج الموسم الرمضاني ضمن الشبكة العادية.

عزيز المجدوب

تعليق: