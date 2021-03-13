متابعة حلاق تسبب في عاهة لطفل

أخضعه لعملية ختان خاطئة تسببت في أضرار بجهازه التناسلي

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بإيداع حلاق السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنح استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، ومزاولة الطب والصيدلة بوجه غير قانوني والجرح الخطأ.

وأحيل الحلاق على النيابة العامة، من قبل عناصر الدرك الملكي بأولاد افرج، في حالة سراح، بناء على شكاية تقدم بها والد طفل لا يتجاوز عمره سنة ونصف سنة، أصيب إصابات بالغة بجهازه التناسلي، أثناء عملية ختان تقليدية.

وأفاد والد الطفل في شكايته، أنه اتفق مع الحلاق المعروف بالمنطقة بتعاطيه عملية الختان التقليدي ونزع الأسنان بطريقة تقليدية بمحله المعد للحلاقة بمركز أولاد افرج بإجراء عملية ختان لطفله، وبعد العملية، أصبح يقدم له الأدوية من أجل التعافي، إلا أنه مع مرور الوقت اكتشف الأب أن ابنه تعرض لعملية ختان خاطئة ألحقت بعضوه التناسلي أضرارا، إذ توجه بالطفل المصاب لدى عدة أطباء اختصاصيين، كما أجرى للطفل عدة عمليات جراحية لم تكلل بالنجاح، بعدما تكلف الحلاق ببعض المصاريف وقدم العون للأب المشتكي.

وأمام تدهور الوضعية الصحية للطفل، قدم والده شكاية لإنصاف ابنه المصاب بعدما راودته الشكوك أن صغيره أصيب بعاهة مستديمة، إذ فتح تحقيق قضائي من جديد تحت إشراف وكيل الملك، تم الاستماع إلى مصرحين ووالد ووالدة الطفل المصاب.

وبعد إتمام المسطرة، أحيل الحلاق المتهم على وكيل الملك، الذي أمر عناصر الشرطة القضائية بتعميق البحث ووضع الحلاق تحت تدابير الحراسة النظرية، مع إحالة الطفل الضحية على خبرة طبية عهد بإجراها لطبيبة شرعية بالمستشفى الإقليمي بالجديدة. وأفادت الطبيبة في تقريرها أنه لا يمكن الجزم أن الطفل أصيب بعاهة مستديمة أو العكس، مضيفة أن الطفل سبق أن خضع لعمليات جراحية من قبل أطباء متخصصين بعد خضوعه للختان التقليدي.

ونفى الحلاق خلال الاستماع إليه، علاقته بإصابة الطفل خلال عملية الختان، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليه من قبل المشتكي كيدية، إذ لم يسبق له أن قام بختان الطفل، وأرجع سبب اتهامه أن والد الطفل على خلاف مع شقيقه بسبب معاملات مالية، قبل أن تتطور الأمور إلى خصام وتبادل للضرب والجرح، نافيا أن يكون قد أجرى أي عملية ختان تقليدي، مشيرا إلى أن والده هو من كان يمتهن هذه الحرفة وتوقف عن ممارستها منذ مدة .

وتشبث كل طرف بتصريحاته السابقة، وبعد إتمام البحث أحيل الحلاق على وكيل الملك، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة ، لمحاكمته حسب التهم الموجهة إليه.

أحمد سكاب (الجديدة)