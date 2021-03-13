“المثل الجائر” جديد الصغير

صدر للكاتب المغربي مخلص الصغير دراسة بعنوان “المثل الجائر .. حول الصور النمطية الجنسوية في الأمثال المغربية” عن منشورات اتحاد العمل النسائي، فرع مرتيل/ تطوان،

وجرى إعداد هذه الدراسة ضمن مشروع “سوق النساء سوق الحقوق” الرامي للمساهمة في النهوض بثقافة المساواة بين النساء والرجال من خلال الفنون والآداب، والمنجز من قبل اتحاد العمل النسائي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج “مشاركة مواطنة”، بشراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبإشراف من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وحسب بلاغ لأصحاب المشروع، فقد رصدت هذه الدراسة طائفة من التمثلات النمطية الجنسوية تجاه النساء المغربيات في أمثالنا الشعبية، كما استندت في مقترحاتها وخلاصاتها إلى أبحاث ميدانية وأخرى نظرية ونقدية، فضلا عن ورشة موسعة حول هذه الأمثال.

وأضاف المصدر نفسه أن الدراسة تعتبر “نقدية شاملة” لهذه الأمثال من حيث مكوناتها الصوتية والتركيبية والدلالية والتداولية، وفي استقبالاتها الجمالية، كما في أبعادها الثقافية والمجتمعية، وآثارها على أوضاع النساء المغربيات وحقوقهن.

ع . م