البرلمان يرد على “إخوان” تونس والجزائر

يستعد البرلمان للرد على تصريحات قادة «الإخوان المسلمين»، في تونس والجزائر، الذين هاجموا، أخيرا، المغرب في الأسابيع الماضية، بدعم من مخابرات الدولتين.

وسيتكفل البرلمان بالرد على التصريحات المتطرفة لراشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، وحركة النهضة التونسية، الذي دعا إلى تشكيل اتحاد مغاربي من ثلاث دول فقط، وهي الجزائر وتونس وليبيا، وإقصاء المغرب وموريتانيا، والرد أيضا على التصريحات البلهاء للإخواني عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الجزائرية، عميل مخابرات العسكر الجزائري، الذي أيد فكرة الغنوشي مع تقديم ملتمس إضافة موريتانيا إلى الثلاثي المغاربي، وإقصاء المغرب.

وقال حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان المغربي سيرد على تصريحات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بخصوص تصريحاته في الوقت المناسب.

وجاء كلام المالكي تفاعلا مع تدخل النائب عدي بوعرفة، من الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر تصريحات الغنوشي إساءة تقدير لبناء الوحدة المغاربية، داعيا الفرق البرلمانية ورئاسة المجلسين إلى الرد على هذه الترهات.

وادعى قادة أحزاب «الإخوان المسلمين»، الذين يشتغلون تحت إمرة أجهزة المخابرات، أن المغرب يشكل تهديدا لهم، بعد توقيعه الإعلان الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي، وتأمين مغربية الصحراء، وتحقيق تقدم صناعي مطرد، في الوقت الذي كان على هؤلاء السياسيين حل مشاكل بلدانهم الداخلية، إذ واصل الحراك الشعبي الجزائري مسيرته داعيا إلى إلغاء دولة الجنرالات التي تنهب كل سنة 30 مليار دولار، من عائدات النفط والغاز الطبيعي، وتحويل جزء منها لدعم «بوليساريو»، بهدف زعزعة استقرار المغرب، وتعويضها بدولة مدنية كي يعيش الشعب الجزائري في ظل الكرامة، وهو مطلب تونسي أطلقه أيضا أحرار تونس الذين ملوا من سماع الأسطوانة المشروخة للإخوان المسلمين.

أ. أ