أجراي يعاقب السكتيوي

«الماص» يعبر إلى ربع النهائي ويعمق أزمة نهضة بركان

تمكن المغرب الفاسي من حجز تذكرة العبور الى ربع نهائي منافسات كأس العرش لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه نهضة بركان في مباراة مثيرة بالضربات الترجيحية أول أمس (الثلاثاء)، بالملعب البلدي ببركان.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بأربعة أهداف لمثلها، ليتم الاحتكام إلى الضربات الترجيحية.

وسجل علاء الدين أجراي، اللاعب السابق لنهضة بركان، الأهداف الأربعة للمغرب الفاسي، كما نجح في تنفيذ ضربة ترجيحية، فيما سجل أهداف نهضة بركان بكر الهلالي ويوسوفو دايو وزكرياء حدراف وجبريل وتارا.

ورد أجراي الدين للمدرب طارق السكتيوي، الذي طلب تسريحه نهاية الموسم الماضي، كما همشه طيلة الموسم نفسه.

وعرفت المباراة إشهار الحكم ياسين بوسليم البطاقة الحمراء في وجه حارس نهضة بركان زهير العروبي، بعد لمسه للكرة بيده خارج منطقة الجزاء، إضافة الى ورقة حمراء ثانية للكاتب الإداري للفريق محمد قاسمي.

وأشهر بوسليم بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني في وجه عبد الكريم باعدي، لكنه ألغاها بعد الاستعانة بتقنية “الفار”.

وقال طارق السكتيوي، مدرب نهضة بركان، «افتقدنا التنافسية. ربما يكون السبب غياب اللاعبين بسبب «الشان» والإصابات. لعبنا بهجوم ودفاع ناقصين، وكنا السباقين والمتحكمين في المباراة، لكن ضربات الحظ لم تكن الى جانبنا”.

وتابع “نلعب على عدة واجهات، ويمكن أن نعوض في منافسات البطولة الوطنية. منافسات الكأس تشكل فرصة واحدة أضعناها، وضيعنا اللقب”.

وذكر مصدر من داخل المكتب المسير لنهضة بركان، أن اجتماعا عاجلا سيعقد بين إدارة النادي والطاقم التقني، من أجل الحسم في تغيير المدرب.

غاموندي: تأهلنا مستحق

أشاد ميخيل غاموندي، مدرب المغرب الفاسي، بأداء لاعبيه، وقال في تصريح بعد المباراة “نهضة بركان كان قويا رغم النقص العددي. أشكر اللاعبين على الاستماتة، التي أبانوها طيلة المباراة. سيطرنا على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني، واستطعنا قلب النتيجة، وسجلنا أهدافا، حسمنا بها النتيجة لصالحنا”.

وختم “نستحق التأهل. أهدي هذا الفوز لجماهير المغرب الفاسي التي تستحق الأفضل”.

عبد الرزاق بونشوشن (بركان)