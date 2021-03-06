مغربيان ضمن القائمة الطويلة للبوكر

“حياة الفراشات” لفاضل و”الملف 12″ لسباطة مرشحتان لجائزة الرواية العربية

تأهل الروائيان المغربيان يوسف فاضل وعبد المجيد سباطة، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” والتي تضم ستة عشر روائيا من أحد عشر بلدا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبلغ الروائيان المغربيان القائمة التي أعلن عنها، مطلع الأسبوع الجاري، برواية “حياة الفراشات” ليوسف فاضل، ورواية “الملف 42” لعبد المجيد سباطة.

وتميزت القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2021 بحضور لافت للروائيين المغاربيين، فمن أصل 16 كاتبا يأتي سبعة من المغرب وتونس والجزائر، بينما ينتمي باقي الكتاب إلى الأردن، والسعودية والسودان والعراق والكويت ولبنان ومصر واليمن.

وبلغ عدد الروايات المرشحة لجائزة “البوكر” في دورة هذه السنة 121 رواية، من تأليف كتاب تتراوح أعمارهم ما بين 31 و75 سنة. وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار أمريكي.

وتعالج الروايات المؤهلة إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية قضايا ذات صلة بواقع العالم العربي اليوم، من معاناة العراق، وانتشار الجماعات المتطرفة، إلى وضع المرأة في المنطقة.

وفي تعليقه على القائمة الطويلة قال شوقي بزيع، رئيس لجنة تحكيم الجائزة: “أستطيع أن أجزم أن ما حصلنا عليه من حصاد سردي وفير، ما هو إلا الثمرة الطبيعية للتحالف غير المحمود بين جائحة كوفيد 19، التي أقفلت أمام الكتّاب أبواب الحياة كلها باستثناء باب اللغة، وبين جائحة النظام العربي الرسمي المحصّن بكل أشكال الفساد والقهر والاستحواذ”.

ومن المرتقب أن يتم إعلان القائمة القصيرة من بين الروايات المُدرجة ضمن القائمة الطويلة يوم 29 مارس الجاري، على أن يتم إعلان الرواية الفائزة بجائزة “البوكر” لهذه السنة يوم 25 ماي المقبل.

وضمت القائمة، إلى جانب الروايتين المغربيتين، روايات “دفاتر الوراق” للأردني جلال برجس، و”قاف قاتل.. سين سعيد” للكويتي عبدالله البصيص، و”علب الرغبة” للبناني عباس بيضون، و”بنت دجلة” للعراقي محسن الرملي، و”فاكهة للغربان” لليمني أحمد زين، و”الاشتياق إلى الجارة” للتونسي الحبيب السالمي. كما ضمت “عين حمورابي” للجزائري عبداللطيف ولد عبدالله، و”بساتين البصرة” للمصرية منصورة عزالدين، و”حفرة إلى السماء” للسعودي عبدالله آل عياف، و”نازلة دار الأكابر” للتونسية أميرة غنيم، و”طير الليل” للجزائري عمارة لخوص، و”وشم الطائر” للعراقية دنيا ميخائيل، و”عينان خضراوان” للسوداني حامد الناظر، و”جيم” للجزائرية سارة النمس.

عزيز المجدوب