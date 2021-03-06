التحقيق في أموال حملة أونوما لرئاسة “كاف”

«فيفا» طلب توضيحا بخصوص توصله بـ 15 مليارا من الحكومة الإيفوارية

فتحت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تحقيقا لمعرفة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لجاك أونوما، المرشح الإيفواري لرئاسة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف».

وأوضحت اللجنة المكلفة بالحملة الانتخابية لأونوما، أنها توصلت برسالة من لجنة الأخلاقيات ب»فيفا»، تطلب فيها توضيحات بخصوص مصدر الأموال، التي توصل بها المرشح وقاد بها حملته الانتخابية أخيرا.

وجاء في بيان اللجنة المكلفة بملف أونوما، أن الرسالة التي توصلت بها تحمل توقيع موكول موغكال، رئيس لجنة الأخلاقيات ب»فيفا»، مستدلا بمقال نشر في موقع إلكتروني، يؤكد توصل أونوما بدعم حكومي إيفواري قدر بأكثر من 15 مليون أورو، لدعم حملته.

وحسب وكالة الأنباء الإفريقية «أطلنتيك»، فإن أونوما توصل بالرسالة عندما كان في الرباط، خلال اجتماع حضره كل المرشحين لرئاسة «كاف»، بغية الاتفاق على مرشح وحيد لرئاسيات الجهاز الإفريقي.

وطلبت لجنة الأخلاقيات ب»فيفا» من المرشح الإيفواري، بعث توضيحات في الموضوع في أجل لا يتعدى أول أمس (الثلاثاء)، وهو ما احترمه أونوما.

وحسب الوكالة نفسها، أوضحت لجنة أونوما أن المرشح لم يتوصل بأي دعم حكومي بخصوص حملته الانتخابية لرئاسة «كاف»، لكن السلطات الإيفوارية التزمت بدعمه معنويا.

العقيد درغام