روتيني اليومي و”اليوتوب”… دجاجة تبيض الدولار

قنوات تدر على أصحابها الملايين شهريا بفضل الاستثمار في مؤخرة مكتنزة

لا يمكن أن يعرف أي شخص الربح الصافي بالضبط، الذي تدره قنوات روتيني اليومي، لكن الثابت أنه بالملايين، بالنسبة إلى نوعية من القنوات، التي تنزل فيديوهات بشكل يومي وتحقق مشاهدات لابأس بها، إذ ليس من الضروري أن يصل الفيديو إلى مليون مشاهدة أو ما شابه، لكن يكفي أن يكون التنزيل يوميا والتوفر على قاعدة متابعين لا بأس بها.

وتؤدي شركة “يوتيوب” عن كل مليون مشاهدة حوالي 3000 درهم إلى 5 آلاف، لكن هذا الرقم يمكن أن ينخفض أو يرتفع حسب معايير محددة، إذ أن طبيعة المتابعين تلعب دورا كبيرا في تحديد حجم الربح، فالقناة التي يشاهدها متابعون من دول الخليج وأوربا وأمريكا، ليست مثل التي يتابعها المغاربة فقط أو مشاهدو شمال إفريقيا.

وهناك من القنوات المشهورة اليوم، في مجال روتيني اليومي، من تصل إلى 40 ألف درهم شهريا، وهناك من تحقق أقل ربح أو أكثر، حسب عدد المشاهدات، وعدد الفيديوهات التي يتم تنزيلها، إذ أن هناك من ينزل فيديو أو اثنين يوميا، وهو ما سيجني من خلاله أموالا كثيرة، لأن عدد المشاهدات التي تجمعها القناة في الشهر، تتجاوز 10 ملايين مشاهدة، وهو ما يعني ربحا بحوالي 30 ألف درهم.

وتصل أرباح بعض القنوات المشهورة إلى أزيد من 5 ملايين سنتيم شهريا، خاصة أنها تنزل فيديو أو أكثر في كل يوم، وبذلك تحقق مشاهدات يمكن أن تصل حاجز عشرة ملايين مشاهدة في الشهر، التي يمكن أن تتراوح قيمتها ما بين 3 ملايين سنتيم أو أكثر، حسب طبيعة المشاهدين، هل هم مغاربة أم جالية مستقرة في بلدان أخرى. ويحاول مكتب الصرف في الآونة الأخيرة ضبط هذا المجال بعدما سادته الفوضى، من خلال مراسلة “اليوتوبرز” للتصريح بممتلكاتهم، وأداء الضريبة على الدخل.

وهناك من النساء النشيطات في موقع “يوتيوب”، من تمكن من اقتناء الفيلات والعقارات والسيارات، من خلال مشاركة يومياتهن وعرض مفاتنهن، إذ قبل ظهور موجة روتيني اليومي، التي تعتمد أساسا على الإغراء، كان هناك نوع آخر ينزل محتوى أقل إباحية، لكن يدر بدوره الأموال.

ويصبح من الصعب على “صحابات” روتيني اليومي، وقف هذه الفيديوهات، خاصة بعدما يتذوقن حلاوة العائدات، التي تكون بالدولار، ويستلمن أموالا طائلة أحيانا، إذ يتحول هذا الموقع إلى مصدر رزق، سيما أن أغلبهن غير متعلمات وعاطلات عن العمل.

عصام الناصيري