للنساء فقط … نصائح لشد الثدي

تؤثر عوامل كثيرة على شكل ثدي المرأة، منها الحمل والولادة وأيضا الرضاعة، إلا أن هناك بعض النصائح التي تساعد على شد الثدي. ومن بين تلك النصائح اختيار حمالة الصدر المناسبة، إذ من المهم اختيار القياس المناسب لحجم الصدر حتى لا تتسبب في ترهل الثدي أو يكون مظهره غير لائق.

ويمكن ارتداء حمالة صدر خفيفة، في المنزل، ويفضل خلع حمالة الصدر عند النوم لتمنح الثدي فرصة للتنفس.

ومن بين النصائح أيضا، الاستحمام بالماء البارد، لأن ذلك يعمل على تنشيط الدورة الدموية في منطقة الصدر.

كما لا ينصح بإهمال التمارين الرياضية بشكل عام، خاصة التمارين المخصصة للحفاظ على شكل الصدر وشده لأعلى، والتي تعمل على شد الثدي وحمايته من الترهل. ويؤكد الاختصاصيون أن وضعية النوم، تؤثر أيضا على تغير شكل الثدي، إذ لا ينصح بالنوم على البطن، إذ أن هذه العادة تؤثر على شكل الثدي، لذلك من الأفضل أن تنام المرأة على ظهرها.

ومن بين النصائح أيضا، الجلوس بوضعية سليمة، إذ من المهم أن تحرص المرأة على فرد الظهر أثناء الجلوس أو المشي أيضا، لتجنب المشاكل التي يمكن أن تترتب عن ذلك.

كما أن اتباع نظام غذائي صحي يؤثر بشكل إيجابي على شكل الثدي أيضا، فمن النصائح التي يقدمها الخبراء، الحرص على التخلص من الوزن الزائد بطريقة صحيحة وبشكل صحي، لأن خسارة الوزن بشكل سريع تتسبب في ترهل الثدي.

إ.ر