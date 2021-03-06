تفكيك عصابة لسرقة السيارات بسلا

فككت عناصر الدائرة الأمنية الثانية بمنطقة أمن بطانة تابريكت بسلا، أخيرا، عصابة إجرامية، تسطو على بطاريات السيارات بأحياء مختلفة بالمدينة، بنصب كمين لأفرادها بحي تابريكت عن طريق معلومات حصلت عليها، ويوجد ضمن ضحايا هذه العصابة، مسؤولون بمؤسسات عمومية.

وذكرت مصادر متطابقة، أن الموقوفين شكلوا عصابة بالمدينة، ونجحوا في السطو على عدة سيارات بحي المزارعة و تابريكت، كما تبين أن لهم دراية بالجريمة وظفوها في الترصد للسيارات المركونة أمام الإقامات السكنية والسطو على محتوياتها، باستعمال مفاتيح مزورة، علما أن زعيم العصابة خبير في الميكانيك وله سوابق في المجال نفسه.

وبعدما أوقفت عناصر الأمن الجانيين، وتبين وجود متورطين آخرين في الواقعة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإحالة الموقوفين عليه في حالة اعتقال، ويستمر البحث عن شركائهم الآخرين، قصد تقديمهم إلى العدالة.

وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع الموقوفين ومراجعة جميع الشكايات الواردة على مصالح الأمن حول تعرض سيارات للسطو في ظروف غامضة، ومن مرائب مختلفة.

ولم تتمكن “الصباح” من معرفة العدد الحقيقي للسيارات المستولى عليها، من قبل أفراد العصابة الإجرامية، وأحيل الموقوفون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، قصد استنطاقهم في جرائم تكوين عصابة إجرامية وسرقة السيارات، فقرر إحالتهم على قاضي التحقيق قصد مواصلة البحث معهم تفصيليا.

عبد الحليم لعريبي