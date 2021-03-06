الصدمات العاطفية … مشاعر سلبية

نصائح لتجاوز الحالة النفسية الصعبة واستعادة الثقة

يواجه بعض الأشخاص صدمات عاطفية تؤدي إلى الشعور بالألم والحسرة والحزن، خاصة أن الأمر يتعلق بغدر وخيانة الطرف الثاني، الذي لم يقدر مشاعر الحب تجاهه.

ولا يستطيع بعض الأشخاص الخروج، حسب مدربي التنمية الذاتية، من دائرة الحزن والمشاعر السلبية، إذ يتركون أنفسهم فريسة للتفكير في الماضي وعدم تقبل الأمر الواقع، إلى جانب أنهم يكونون عاجزين عن التعامل مع الأمر بهدوء دون أن يكون له تأثير نفسي.

ويؤكد مدربو التنمية الذاتية أنه بقدر ما يكون الشعور بالألم والحزن، ينبغي أن تكون القوة لإعادة الحياة إلى القلب من جديد ونسيان ألم الصدمة العاطفية، مضيفين أن ذلك لن يكون سهلا، بل يتم بشكل تدريجي.

ومن بين النصائح التي يقدمها مدربو التنمية الذاتية لمواجهة الصدمة العاطفية، أنه ينبغي محاولة نسيان الأمر رغم أن ذلك يستغرق وقتا طويلا، وذلك من خلال التشبث بالأمل وأن الحب لن يغيب وأن معانيه ستظل جميلة.

وأوضح مدربو التنمية الذاتية أن أهم شيء يجب التفكير فيه بعد مواجهة الصدمة العاطفية هو تذكر الدروس المستفادة من التجربة والتعلم منها حتى يصبح الشخص أقوى، إلى جانب منح النفس الفرصة الكافية لاستعادة الثقة وحياته قبل اكتشاف الغدر والخيانة.

وأضاف مدربو التنمية الذاتية أنه يتعين نسيان الماضي وعدم بقاء الشخص الذي تعرض لصدمة عاطفية رهين ذكريات لا تستحق التفكير فيها من خلال الابتعاد عن المحيط، بل التفكير في المستقبل.

وأكد مدربو التنمية الذاتية أنه بعد التعرض لصدمة عاطفية لا يجب التسرع في الارتباط بعد فشل العلاقة السابقة، بل ينبغي التأني والانتظار إلى حين التأكد من صواب القرار، والتحقق كذلك من عدم وجود أي آثار للعلاقة الأولى.

وتعد من أهم الخطوات التي يمكن أن يقوم بها الشخص الذي تعرض إلى صدمة عاطفية، وضع أهداف جديدة والانشغال بتحقيقها، إلى جانب عدم إغلاق الباب في وجه شخص جديد يبدي حبه له.

أ . ك