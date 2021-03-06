اعتقال مسيرة فندق خرقت الطوارئ

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، بمتابعة مسيرة فندق، في حالة اعتقال وإيداعها السجن، على خلفية تقديم “الشيشة” والخمور لزبناء الفندق في خرق لحالة الطوارئ الصحية.

وأفاد مصدر مطلع أن مصالح الدرك داهمت الوحدة الفندقية المشار إليها، قبل أسبوعين، دون أن تتمكن من الوصول إلى مسيرتها، قبل أن تمثل، أول أمس (الاثنين)، أمام النيابة العامة التي قررت متابعتها في حالة اعتقال، بعد الاستماع إليها حول المنسوب إليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى 16 فبراير الماضي، إذ داهمت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، الفندق الموجود بمنطقة الشويطر، ضواحي مراكش، بعد تقارير بشأن خرقه لتدابير الإغلاق الجزئي، وحظر التجول المفروض في إطار قانون حالة الطوارئ.

وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط عشرة زبائن يتعاطون “الشيشة” ويعاقرون الخمور، ليتم تحرير محضر بالواقعة وحجز الخمور وقنينات “النرجيلة”، في انتظار إحضار مسيرة الفندق، التي لم تتمكن عناصر الدرك من الوصول إليها، قبل أن تمثل أمام النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة اعتقال.

عادل بلقاضي (مراكش)