“حراك” ضد مكتب تطوان

انتفض فصيل “ماطادوريس”، المساند للمغرب التطواني، في وجه مسيري الفريق، واصدر بلاغا ناريا، يستنكر فيه ما آلت إليه الأوضاع داخل الفريق.

وفي البلاغ “تعبر مجموعتنا والجماهير التطوانية عامة عن سخطها وغضبها تجاه إدارة الفريق، فمن العار أن فريقا يقترب من ذكراه المائوية، وهو في كل عام يلعب على تفادي النزول لقسم الظلمات، فكابوس الاحتفال بالمائوية في دهاليز القسم الثاني، الذي كان لا يراود خيال أي تطواني. اليوم صار مسألة وقت فقط أمام أعين عشاق هذا الكيان بسبب سياسة مكتب الذل وكل من يحيط به”.

وأجرى الفصيل اجتماعات مطولة على مدى الأيام الأخيرة لمناقشة حال الفريق، والقرار الذي ستتخذه المجموعة في هذه القضية، فتبين له أن المكتب الحالي يستحيل أن ينجح، مطالبا برحيله قبل تتأزم الأوضاع.

ن. ك