مداخيل الجماعات على حاسوب لفتيت

دورية مشتركة بين الداخلية والمالية تفرض استعمال منظومة رقمنة للتدبير المندمج

فرضت دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة على الجماعات رقمنة عمليات المداخيل باعتماد منظومة (ج.ي.ر- س. ت) الخاصة بالتدبير المندمج، تنفيذا للبرنامج الحكومي المتعلق بتحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة عند استيفاء المداخيل واستخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية.

وتواكب المنظومة الجديدة مستجدات النصوص القانونية الجاري بها العمل والتي تمكن المرتفقين من أداء واجباتهم المالية للجماعات الترابية و مجموعاتها، إما عن طريق الأداء النقدي أو تسليم شيكات بنكية أو بواسطة البطاقة البنكية أو أية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى، في مقابل حصولهم على سند يثبت هذا الأداء.

وأصبح يتعين على مسؤولي مداخيل الجماعات التأكد من الوثائق الضرورية في كل أداء، ثم إدخال المعطيات على مستوى منظومة التدبير المندمج لحصر المبلغ الواجب دفعه، باستخراج وصل الأداء من النظام المعلوماتي في حال الأداء نقدا، والتأكد من صحة المعطيات في حال الأداء بواسطة الشيك، سيما التطابق على مستوى المبلغ بين الأرقام والحروف، وتوفر التوقيع وتاريخ ومكان الإصدار ويسلم بعد ذلك تصريح بالدفع.

وفي حال الأداء بالبطاقة البنكية فإن مسؤول المداخيل ينجز عملية الأداء بواسطة جهاز دفع إلكتروني. وبعد المصادقة على العملية يقوم باستخراج وصل الأداء في نسختين من الجهاز سالف الذكر، تسلم إحداهما إلى الطرف الدافع مرفوقة بتصريح بالدفع، في حين يحتفظ بالثانية للاستعمال في المحاسبة.

وفي حال الأداء بواسطة البطاقة البنكية عبر الأنترنيت أو الشبابيك البنكية أو الشبابيك الأوتوماتيكية أو عن طريق تطبيقات الهواتف المحمولة للأبناك والهيآت المعتمدة وشبابيك القرب، فإنه بعد إدخال المعطيات الخاصة بالمبلغ الواجب أداؤه على مستوى منظومة التدبير المندمج، يمنح للمرتفق مرجع الدفع المتكون وجوبا من 12 رقما قصد استعماله عبر قنوات الأداء. وبعد التصديق الأوتوماتيكي للأداء يسلم عند الطلب تصريح بالدفع.

ويمكن للمرتفقين التحقق من صحة وصولات الأداء وتصريحات الدفع المسلمة لهم عن طريق استخراج نسخة من هذه الوثائق من الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة، ما يمكنهم أيضا من التحقق من صحتها عن طريق مسح رمز الإستجابة (كود – ك. ر) الموضوع أسفل كل وثيقة وذلك بواسطة أجهزة هواتفهم المحمولة.

ومن أجل الحصر اليومي لعمليات المحاسبات يتعين على مسؤولي المداخيل الجماعية أو من ينوب عنهم استخراج البيانات المفصلة للعمليات المنجزة وكذا البيان الإجمالي المتعلق بمجموع العمليات. وبعد التأكد من صحتها يقوم بالتصديق النهائي عليها.

وفي ما يخص الشيكات المسلمة للجماعات يجب إيداعها في اليوم الموالي لدى وكالة بنك المغرب، بالنسبة إلى الجماعات الترابية التي تتوفر على إحدى الوكالات داخل نفوذها الترابي وتسليم المحاسب المكلف قائمة هذه الشيكات المختومة من قبل الوكالة. أما بالنسبة إلى الجماعات الأخرى فيتعين تسليم الشيكات بعد تظهيرها إلى المحاسب المكلف مباشرة.

ياسين قُطيب