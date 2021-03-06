صبري تبحث عن “علا”

كشفت الممثلة هند صبري عن تفاصيل مسلسل “البحث عن علا”، وهو الجزء الثاني من مسلسل “عايزة اتجوز”.

وقالت صبري في فيديو نشرته من موقع التصوير عبر حسابها على “انستغرام” “بعد 10 سنوات سأقابل علا عبد الصبور في مسلسل جديد لاكتشاف كيف تغيرت بعد هذه الفترة، لذلك فالمسلسل اسمه “البحث عن علا””.

وأضافت “لكن هناك أشياء ثابتة لا تتغير مثل والدة علا، ستقدمها أيضا سوسن بدر، وتشارك في البطولة ندى موسى ومحمود الليثي والمسلسل من إخراج هادي الباجوري، وسيعرض على منصة نتفليكس”.

الفخراني يعود بـ”نجيب زاهي زركش”

كشف المنتج تامر مرسي، البوستر الرسمي لمسلسل “نجيب زاهي زركش”، الذي يقوم ببطولته النجم يحيى الفخراني، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.

وتشارك في بطوبة المسلسل أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، وهالة فاخر، وأخرجه شادي الفخراني، وألفه عبد الرحيم كمال. ويسجل “نجيب زاهي زركش” التعاون الخامس الذي يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخراني بعدما كونا ثنائيا ناجحا خلال السنوات الأخيرة في مسلسلات “شيخ العرب همام”، و”الخواجة عبد القادر”، و”دهشة” عام 2014، و”ونوس”.