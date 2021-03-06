الصديقة المعجبة بالزوج تهدد الأسرة

مختصون يقدمون نصائح لتعامل الزوجة معها

يؤكد المختصون في العلاقات الزوجية أنه في بعض الحالات قد تلاحظ الزوجة من خلال مواقف معينة أن صديقتها معجبة بزوجها، ما يشكل صدمة بالنسبة إليها، خاصة أن الأمر قد يتطور ويكون سببا في عدم استقرار علاقتها بشريك حياتها.

ويقول المختصون في العلاقات الزوجية إن الزوجة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أن بيتها وحياتها الزوجية يعتبران خطا أحمر وليس من حق أي شخص تجاوزه، مشيرين إلى أنه لا ينبغي عليها اطلاعها على أدق تفاصيل علاقتها الزوجية وألا تسمح لشريك حياتها بأن يكون طرفا ثالثا في صداقتهما.

واعتبر المختصون في العلاقات الزوجية أن من بين الأخطاء التي قد ترتكبها الزوجة وتكون سببا في تدمير علاقتها الزوجية، سيما في ظل إعجاب صديقتها بشريكها، هو فتح المجال أمامها لزيارتها في أي وقت ودون إذن مسبق وقضاء أكثر أوقاتها معها بحضور زوجها.

وأوضح المختصون في العلاقات الزوجية أن الصداقة أمر جميل ولا يمكن للإنسان أن يعيش دون صديق مخلص، لكن قد تحتم الظروف أن تبقي الزوجة الصداقة بعيدا عن حياتها الخاصة حفاظا على علاقتها الزوجية.

ومن أبرز النصائح التي يقدمها المختصون في العلاقات الزوجية عند اكتشاف الزوجة إعجاب صديقتها بشريك حياتها، أن تضبط نفسها جيدا وأن تحرص على عدم إخبار زوجها بذلك، حتى لا تكون للأمر نتائج عكسية، سيما أنه قد يبدي إعجابه بصديقتها ويقرر دخول المغامرة ويكون ذلك بداية علاقته بينهما.

وينصح المختصون في العلاقات الزوجية كذلك الزوجة بأن تعزز ثقتها بنفسها وأن تحافظ على الهدوء في مواجهة مواقف معينة، حتى تتمكن من التفكير في الخطوة الموالية دون أن يكون لاكتشاف إعجاب صديقتها بشريك حياتها أي أثر سلبي.

ومن بين النصائح التي يقدمها المختصون في العلاقات الزوجية أن تعمل الزوجة على تخفيف علاقتها بصديقتها تدريجيا، وأن يكون ذلك دون إخبارها عن السبب، حتى لا يمتد الطمع في شريك حياتها إلى ما هو أكثر من الإعجاب.

وفي المقابل، تنصح الزوجة بأن تضاعف اهتمامها بزوجها حتى تحافظ على استقرار علاقتها به، إلى جانب الحرص على الاهتمام أكثر بمظهرها الخارجي لتكون دائما محط إعجابه.

أمينة كندي



نصائح



< مسؤولية

إذا أرادت الأم أن يتحمل ابنها المسؤولية منذ الصغر عليها أن تجعله يعتاد مبكرا على ذلك، حتى لا يكون شخصا اتكاليا وتعاني بسبب اعتماده عليها دائما لإنجاز الكثير من الأمور.

وتعتبر الخطوات الأولى ليعتاد الطفل على تحمل المسؤولية هي قيامه بترتيب غرفته بنفسه وأغراضه وارتداء ملابسه، إلى جانب غسل الأواني بعد الانتهاء من الطعام عندما يصبح أكبر سنا. وينصح كذلك بتدريب الطفل على اتخاذ القرار الصائب وعدم إجباره على أي شيء تركه حتى يتحمل نتيجة اختياره. ولابد أيضا من إشراك الطفل في مهام داخل المنزل وتحديدها حتى يكون مسؤولا عنها.



< فيتامينات

ينصح الأطباء بالتوقف عن شراء الفيتامينات الصمغية المحلاة للأطفال، حيث إن إنتاجها يعتمد على الأصباغ الاصطناعية، وشراب الذرة عالي الفركتوز والمغموس فيه بلورات السكر. ويؤكد الأطباء أنه يمكن للفيتامينات الصمغية، أن تكون ضارة لنمو وتطور الأطفال رغم أن العلبة التي تحتويها، كتب عليها أنها صحية، إذ تزيد من معدل تسوس الأسنان، ومعدل السكر لديهم.

وأكد الأطباء أن أول بديل للفيتامينات الصمغية، هو عدم تناولها على الإطلاق، والحصول على المواد المغذية من الأطعمة الكاملة. ومن جهة أخرى، ينصح باعتماد نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة لتزويد الجسم بالمغذيات التي يحتاج إليها ليعمل بشكل أفضل.



< جوارب

ينصح الأطباء بعدم ارتداء الرضيع للجوارب عند ارتفاع درجة الحرارة، لأنها قد تزيد من حرارته وتعرضه للخطر. كما يوصي الأطباء بعمل الكمادات الفاترة بعد التخلص من ارتداء الطفل الرضيع للجوارب وتخفيف ملابس الطفل قدر الإمكان في محاولة لتخفيض درجة الحرارة لديه. ويجب أيضا عدم ارتداء الطفل الجوارب لفترات طويلة دون تهوية، كما ينصح بتفادي الأنواع الضيقة.