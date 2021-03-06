روتيني اليومي: إلي حمداوية … “الكارحة”

بدأت على “يوتوب” بوصفات شعبية خاصة بالشعر والتنحيف، قبل أن “تقلبها” نصائح في كيفية تدليك عضو الرجل وإشباعه جنسيا. بفضل مؤخرتها السمينة استطاعت أن تجمع مئات الآلاف من “اللايكات» على قناتها الخاصة وملايين السنتيمات من موقع الفيديوهات الأشهر في العالم. إنها إلي حمداوية، إحدى أشهر “بطلات” روتيني اليومي، التي استقطبت آلاف المعجبين من الجزائر والمغرب الكبير، الذين يتابعون فيديوهاتها وينتظرونها بفارغ الصبر، رجالا ونساء.

ضاقت حمداوية ذرعا بالتوسل إلى المتابعين من أجل وضع أكبر عدد من نقرات الإعجاب ونقر الجرس على قناتها، مستثيرة عطفهم ورحمتهم بمعزاتها النحيلات المحتاجات إلى الطعام. كانت قاب قوسين أو أدنى من”السعاية”. “عاونوني بلايك وبارتاج آ خوتي باش نوكل هاد البكمات. الحمارة والنعيجات كا يموتو بالجوع”، هكذا كانت تخاطب “المعجبين”، قبل أن تتوصل إلى حل سهل، لكنه ممتنع على الكثيرات التي لا يملكن “قصوحية وجهها”، من أجل جني الربح عبر “يوتوب». فبعد أن كانت حمداوية، التي يبدو من لهجتها أنها من أصول بدوية، وتنتمي إلى وسط فقير يظهر جليا من خلال “الديكور” و”الأثاث”، على عدم إظهار ملامحها، ومكتفية بالنصائح البسيطة في الطبخ والتجميل، تحولت 180 درجة، و”عرات على اللاص”، كاشفة “فاتشتها” المطلية بمساحيق التجميل الرخيصة، وموظفة قاموسا يمتح من “السمطة لتحت”، لتزداد أرقام المشاهدة وترتفع نسبة “اللايكات” و”البارتاج”.

إلي حمداوية امرأة “كارحة”، مثلما يقال بلهجتنا. “جوابها على لسانها”. “ما كا تخاف ما كا تدهش”. لا تتوانى عن الرد بكل صفاقة عن بعض التعليقات ذات الإيحاءات الجنسية بدون أن يرف لها جفن.

حين سألها أحد المتابعين عن ثمن ممارسة الجنس معها، أجابته بكل ثقة في النفس “لا عندك هراوة، والله تا نخلصك أنا”.

رغم أن الكثيرين يطالبون باعتقالها ووضع حد لممارساتها على “يوتوب»، خاصة حين «تكوز» على المشاهدين وهي تعلمهم كيفية غسل الزربية، إلا أن عدد متابعيها يزداد يوما عن يوم، لا فرق فيهم بين أمي ومثقف، أو غني وفقير، أو امرأة ورجل… فالكل يرغب في متابعة إلي حمداوية، وهي تدهن الخيارة بالزبدة، في درس تربية جنسية من الأهمية بما كان، من أجل أن تسعد المرأة زوجها، وتجعل عضوه قويا دائما، لا ينام أبدا.

نورا الفواري