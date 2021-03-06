فساد الأعمال الاجتماعية على طاولة بوشارب

استنفرت شبهات الفساد داخل جمعية الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان والتعمير، نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، المقربة من العدالة والتنمية.

وأكدت النقابتان أن المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، لا تعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان، منذ مدة طويلة، معلنتين رفضهما المطلق صرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة الجمعية، قبل الافتحاص والتحقيق في شبهات الفساد التي أصبحت قضية رأي عام.

إن الخطوة الهامة التي تم وضع الحجر الأساس لبنائها عبر المصادقة على القانون، تقول النقابتان، لا يمكن أن تعفي الوزارة من مسؤولية التحقيق والافتحاص في كل شبهات الفساد، وإهدار المقدرات المالية التي وضعتها الدولة لخدمة الأعمال الاجتماعية، وتبعا لذلك ترتيب الجزاءات التي يفرضها القانون، وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة.

وأكد التنسيق أن صرف دعم للجمعية يعتبر توجها معاكسا للإرادة المعبر عنها لشغيلة القطاع، و»شيكا على بياض» للاستمرار في مسلسل هدر المال العام، الذي كان موضوع تقارير ورسائل رفعت إلى الوزارة .

وتشمل شبهات الفساد سوء التدبير في عمليات إصلاح وصيانة دور الاصطياف، التي قدرت بـ 436 مليونا، و291 مليونا سنتيم على مخيم الأطفال، و216 مليونا على احتفالية المرأة لمناسبة 8 مارس، وأجور وتعويضات المسؤولية بـ 114 مليونا، ومصاريف جموع عامة واجتماعات المكتب الوطني، بـ 219 مليونا.

برحو بوزياني