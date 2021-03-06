روتيني اليومي … “يـخ مـنـو عينـي فـيـه”

فيديوهات مثيرة تجد مكانا لها في “الطوندونس” رغم الانتقادات

يثير موضوع فيديوهات “روتيني اليومي” جدلا كبيرا، إذ غالبا ما توجه للمشرفات على هذه القنوات على موقع “يوتوب”، انتقادات كثيرة، باعتبار أنها “تخدش الحياء” وغير مناسبة للنشر.

وتجد هذه الفيديوهات، إلى جانب الفيديوهات الهادفة والفنية أيضا، مكانا لها ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة، والأكثر من ذلك، تتشبث بمكانها لمدة طويلة، وتزيح في الكثير من الأحيان، أغاني الفنانين مغاربة معروفين، عن الصدارة، ما يؤكد أنها تحظى بمتابعة كبيرة، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة، سيما أن عدد مشاهيدها يتجاوز الملايين.

فرغم الجدل الكبير حول فيديوهات “روتيني اليومي” وما خلفته من استياء عارم لدى عموم النشطاء وفعاليات المجتمع المدني، بالنظر إلى تدني محتواها، مازال هناك اهتمام منقطع النظير من قبل أولئك الذين يستهويهم.

ويواجه ناشرو المحتوى، العديد من الانتقادات، إلى حد السب والشتم، لما يتضمنه محتوى “روتيني اليومي” من إساءة، سواء لسمعة المغرب والمغاربة، أو لأصحابه، وأغلبهم من النساء، اللائي يلجأن إلى هذا الأسلوب “المنحط” لجمع أكبر عدد “اللايكات”، أملا في كسب مبالغ مالية.

والغريب في الأمر، أن عديدين يعبرون بين حين وآخر، عن تذمرهم من “روتيني اليومي” ويهاجمون صاحباته، إلا أنهم لا يترددون في التهافت على الأجهزة الإلكترونية لمتابعة جديده، في انفصام صارخ لشخصيتهم وتذبذب مواقفهم ومستواهم الأخلاقي.

ومن جانبه، قال جواد مبروكي، طبيب ومحلل نفساني، إنه لا يمكن الحديث، في ما يتعلق بفيديوهات “روتيني اليومي”، عن الجانب السلبي فقط، مؤكدا في حديثه مع “الصباح”، أنها تحمل الكثير من الرسائل، وهو ما يجعلها الأكثر مشاهدة، مشيرا إلى أن “روتيني اليومي”، نوع من الحرية، بالنسبة إلى المرأة المغربية.

وأضاف مبروكي، أن الربح المادي من الأسباب، التي تدفع بعض النساء إلى نشر بعض تفاصيل حياتهن اليومية، مشيرا إلى أن المشرفات على هذا النوع من الفيديوهات استطعن فرض أنفسهن، رغم الانتقادات الموجهة لهن، والجميل أنهن مستمرات في ذلك.

وتابع مبروكي حديثه بالقول، إن توجيه الانتقادات لأصحاب “روتيني اليومي”، والتي تحظى في الوقت نفسه بنسب مشاهدة مهمة وكبيرة، يؤكد أن هناك حقدا على هذه الفئة، وأن المرأة مازالت تواجه الرفض من قبل المجتمع الذكوري، قبل أن يضيف أنه “في الوقت الذي وجدت فيه المرأة الفرصة للخروج من المنزل، وجدت نفسها أمام الانتقادات، التي تهدف إلى التقليل من كرامتها”، حسب تعبيره.

إيمان رضيف