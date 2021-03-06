“التصوف الإسلامي” جديد التوزاني

صدر أخيرا ضمن منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب جديد للباحث المغربي، خالد التوزاني، تحت عنوان “التصوف الإسلامي: نحو رؤية وسطية”، يطرق فيه “موضوعا يجمع بين الفلسفة والدين، ويزاوج بين التنظير والممارسة، إذ لم يكن التصوف مجرد فكر معزول عن سياق التنزيل في الواقع، كما لم تكن الممارسات الصوفية بعيدة عن مرجعية فكرية ورؤية فلسفية تؤصل لوجودها”.

وحسب ورقة تقنية عن الكتاب، توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذا الإصدار يشكل “ثمرة بحث طويل في موضوع التصوف استغرق أزيد من عشر سنوات قضاها المؤلف في القراءة والبحث والتأمل (..) وهو موضوع معقد وملتبس تتداخل فيه الجوانب العقدية والسلوكية، وتتجاذبه تيارات دينية واجتماعية وسياسية، فضلا عن صعوبة اختراق النص الصوفي المغرق في الغرابة والدهشة”.

ويؤكد التوزاني في هذا الكتاب أن “التصوف بمنهجه الوسطي، استطاع تقديم نموذج رائد في التعايش السلمي والتواصل الحضاري، من خلال تبني قيم المحبة والحوار والتسامح، بحيث شكلت التجارب الصوفية مدرسة في السلم الاجتماعي”.

ع . م