البهـاوي يتضامـن مـع غرقـى تطـوان

تفاعل فنانون مع الفيضانات التي شهدتها تطوان والخسائر التي لحقت بعدد من المركبات التجارية والمنازل.

ونشر الفنان زهير البهاوي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة “سيلفي” تظهره في حالة حزن، وعلق عليها بالقول “الله يلطف بأحبابنا وإخوتنا في مدينتي الغالية “، ثم بث مقطع فيديو يظهر سيول الأمطار بأحد الأزقة وعلق عليها قائلا: “الحمد لله مدينتي الحبيبة بألف خير بفضل الله، ثم رجال المدينة”، في إشارة إلى إنقاذ شابين شخصا من الغرق.

ورد بهاوي على استغراب أحد متتبعي حسابه بأنه كان على السكان عدم مغادرة منازلهم إلى حين توقف الأمطار، قائلا: “إن المياه غمرت المنازل وجعلتهم يغادرونها”.

من جهته ، نشر الفنان معتز أبو الزوز عدة مقاطع مصورة لغرق عدد من الأحياء في المدينة، وكتب معلقا عليها “لطفك يا رب تطوان تحت رحمتك”. كما شارك الرابور الحر مع متابعيه عبر خاصية “الستوري” في حسابه على إنستغرام، مقطع فيديو يوثق للحظات التي غمرت فيها مياه الأمطار عددا من الشوارع الرئيسية في المدينة.

من جانبها، عبرت الفنانة هند الزيادي عن قلقها وخوفها على سكان المدينة، إذ سألت على خاصية “ستوري” ب”أنستغرام” متابعيها عن وضعهم، وكتبت “ناس تطوان طمنوني كيف الوضع عندكم. قلبي كلو معكم”.

ويذكر أن الأمطار الغزيرة بتطوان غمرت 275 منزلا بعدد من أحیاء المدینة، فیما جرفت التدفقات الفیضانیة 11 سیارة خفیفة.

خالد العطاوي