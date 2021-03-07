كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

يبحث مسؤولو الرجاء الرياضي عن مخرج، لصرف مستحقات نجوم الفريق، قبل عرض مسألة تجديد عقودهم، التي تنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ويتعلق الأمر بأنس الزنيتي وعبد الإله الحافظي وعبد الرحيم الشاكر، فيما تم تجديد عقد سفيان رحيمي.

الوداد الرياضي

تعرض أشرف داري لاعب الوداد الرياضي، للإصابة مجددا، إذ أثبتت الفحوصات التي خضع لها، أنه سيغيب ثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن مباراة حوريا كوناكري الغيني، إيابا وذهابا في مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

بالمقابل، يسترجع الفريق الأحمر، منصف الشراشم وبديع أووك، اللذين تعافيا من الإصابة، وبات بإمكانهما المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

الفتح الرياضي

التحق منتصر لهتيمي والمهدي مبارك، لاعبا الفتح الرياضي، بالتداريب، أول أمس (الأربعاء)، استعدادا للمباراة التي تجمع فريقهما بحسنية أكادير، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الوطنية. وعلمت «الصباح»، أن مصطفى الخلفي، منح أشرف رمزي وأيوب مولوع والمهدي موهوب وأسامة الراوي، يوم راحة إضافيا، بحكم أنها المرة الأولى التي يلتحقون فيها بالفريق الأول.

المغرب التطواني

يستأنف المغرب التطواني تداريبه بتطوان، اليوم (الخمس)، بعدما غاب عنها أكثر من أسبوع، خاض فيه معسكرا بفاس، استعدادا لمباراة شباب أطلس خنيفرة أمس (الخميس) في ثمن نهائي كأس العرش.

وشكل المعسكر فرصة لاستعادة بعض اللاعبين المصابين كامل لياقتهم البدنية، وصاروا جاهزين لخوض المباريات.

مولودية وجدة

يقيم مولودية وجدة معسكرا مغلقا في السعيدية إلى غاية بعد غد (الأحد)، تحضيرا للمباراة، التي تجمعه بالدفاع الجديدي في 14 مارس الجاري، لحساب الدورة التاسعة من منافسات البطولة.

والتحق جميع اللاعبين بالتداريب، بمن فيهم كريم الهاني وآدم النفاتي وصابر الغنجاوي، باستثناء الحارس مهدي مفتاح، الذي يغيب بسبب الإصابة.