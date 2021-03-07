“مساء النور يا مغرب” على “إم بي سي5”

سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي5″، اليوم (الجمعة)، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج “مساء النور يامغرب”، والذي شرعت القناة في بث حلقاته قبل أيام.

وقالت “إم بي سي 5″، إن برنامج “مساء النور يا مغرب” أقرب للمجلة التلفزيونية الشاملة التي تغطي مختلف اهتمامات الجمهور المغربي، إذ يقدم البرنامج على مدار الأسبوع، فقرات متنوعة ترصد وتتابع الشأن الاجتماعي والثقافي والفني والرياضي، وغيرها من اهتمامات الأسرة المغربية.

وأضافت القناة أن البرنامج يلقي الضوء على الكثير من المبادرات الخلاقة والأفكار غير التقليدية للاستفادة من الوقت، وأيضا تقديم الكثير من النصائح العلمية والتربوية والصحية، من خلال نخبة من المختصين والخبراء في مختلف المجالات، قبل أن نوضح أن فقرات البرنامج تلبي احتياجات المشاهدين، إذ يخصص فقرات يومية للمتابعات المصورة لكل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية، وعلى مدار أيام الأسبوع.

ويشرف على تقديم البرنامج سيف الدين دنيا، وإيمان زريوالي، وتشارك في تقديم فقراته كل من إلهام القيدادي، وجيهان بوكرين، وعلاء الدين عواشي، وأميمة الادريسي، وفدوى روشادي.

إ.ر