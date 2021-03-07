بهلول ينضم لـ “فتح الأندلس”

أعلن مشاركته في مسلسل تاريخي بدور “شداد”

أعلن الممثل هشام بهلول، انضمامه لفريق عمل مسلسل عربي تاريخي، يحمل عنوان “فتح الأندلس”.

وقال بهلول إنه سافر إلى لبنان، حيث يصور العمل، من أجل المشاركة فيه، والمتوقع أن يبث رمضان المقبل، وهو العمل الذي من المنتظر أن يجمع مجموعة من الممثلين من جنسيات عربية مختلفة.

وسيجسد بهلول في المسلسل الجديد، حسب المعلومات التي نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، دور شخصية تسمى “شداد”، إذ كتب في التدوينة “الماكياج وتركيب الشعر واللحية تحت إدارة المسؤول دانيش كريمي”، قبل أن يضيف “دور شداد في مسلسل “فتح الأندلس” الذي اتمنى من الله التوفيق في تشخيصه تحت إدارة المخرج محمد العنزي. رأيكم أحبتي دون نسيان دعواتكم لنا بالتوفيق”.

وفي سياق متصل، يعد “فتح الأندلس” عملا تاريخيا جديدا من إنتاج كويتي، يشرف على إخراجه المخرج محمد سامي العنزي، ومن تأليف ورشة للكتابة على رأسها مدين الرشيدي من الكويت، إلى جانب إبراهيم كوفي وصالح السلفي من سوريا، وصابر أحمد والمكارم محمد من مصر.

وتشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن العربي، منهم سهيل جباعي وتيسير إدريس وجاسم النبهان وأسماء أخرى.

ويتناول المسلسل شخصية البطل العربي طارق بن زياد، زعيم الجيش الإسلامي حينما غادر بلاد المغرب خلال ولاية موسى بن نصير، لفتح الأندلس.

وقال مخرج العمل، في تصريحات سابقة، لأحد المواقع الإلكترونية، إن مسلسل “فتح الأندلس” يتضمن جزءا من الواقع، مع إضافة بعض المشاهد الدرامية التي تمنحه روحا، مؤكدا أن فريق العمل لم يباشر بعد التصوير، قبل التأكد من مراجعة النص كاملا من قبل الأجهزة الرقابية المختصة. يشار إلى أن بهلول أطل على جمهوره، أخيرا، من خلال مسلسل بث على شاشة القناة “الأولى”، يحمل عنوان “هاينة”، إذ جسد دورا مميزا أثار اعجاب الكثيرين، علما أنه من المتوقع أن يشارك في أعمال أخرى مغربية.

إيمان رضيف