8 ملايير للوحة تشرشل

بيعت لوحة من رسم وينستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، تجسد صومعة مسجد الكتبية بمراكش، مطلع الأسبوع الجاري، من قبل مؤسسة “كريستيز” للمزادات، بـسبعة ملايين جنيــه إستــرليني (8,1 ملايين أورو)، بعد أن عرضتها للبيع في المزاد العلنــي، مالكتهــا النجــمة الأمريكيــة أنجلينــا جــولي.

ورسمت اللوحة خلال زيــارة تشرشــل الذي كان أيضا فنانا تشكيليا وكاتبا، للمغرب سنة 1943 من أجل المشاركــة فــي مؤتمر أنفا التاريخي، بعد أن ألهمتــه صومعــة مسجــد الكتبية الذي كـان يشكــل أحد رموز المعمار المــوحدي خــلال القــرن الثاني عشــر، كما تظهــر فـي خلفية اللوحة، الأســوار القديمــة للمدينة الحمراء متماهية مع جبال الأطلس.

وأهدى تشرشل اللوحة إلى فرانكلين روزفلت، قبل أن يبيعها أحد أبناء الأخير في الخمسينات، حيث أعيد بيعها عدة مرات، إلى أن وصلت إلى نجمة هوليود أنجلينا جولي.

وكتب مؤرخ الفن البريطاني باري فيبس في دليل المزاد، أن “الأمر يتعلق بأهم عمل لتشرشل، اعتبارا لارتباطه الوثيق بتاريخ القرن العشرين”.

وألهمت المدينة الحمراء عددا من لوحات وينستون تشرشل، فقد بيعت لوحة أخرى تعود للقائد البريطانـي الشهير بعنوان “مشهد في مراكش”، والتي رسمها خلال زيارته الأولى للمغــــرب في 1935، وذلك بمبلغ 1,55 مليــون جنيـه إسترليني خلال المزاد نفسه.

عادل بلقاضي (مراكش)