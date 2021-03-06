الحجوي مشرفا عاما على “كان” الفتيان

لقجع يوقع بروتوكول تنظيم التظاهرة مع الفردوس

عينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حمزة الحجوي، الرئيس المنتدب للفتح الرياضي، مشرفا عاما على تنظيم نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، المقرر إجراؤها في الفترة بين 13 و31 مارس الجاري بالمغرب.

وعلمت «الصباح»، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقد اجتماعا مع بعض الأعضاء الجامعيين، أول أمس (الثلاثاء)، تمحور حول تنظيم نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، أسفر عن تعيين الحجوي مشرفا عاما على التنظيم.

وجاء اختيار الحجوي للإشراف على تنظيم هذه التظاهرة القارية، بالنظر إلى مساهمته في نجاح تنظيم نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي احتضنها المغرب في 2018، إضافة إلى مشاركته في تنظيم نهائيات النسخة الأخيرة من «الشان» بالكامرون، بالنظر إلى عضويته في اللجنة الخاصة بهذه التظاهرة التابعة للـ «كاف».

ووقع لقجع مع عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، على البروتوكول الخاص بهذه التظاهرة، إذ تلتزم بموجبه الحكومة، في شخص الوزير بدعم تنظيم المغرب للنهائيات، إضافة إلى دعم تنظيم الجمع العام للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في نسخته 43، المقرر إجراؤها في 12 مارس الجاري.

ويشرف الحجوي على جميع عمليات تنظيم نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وإعداد الترتيبات الخاصة باستقبال بعض الضيوف الكبار، إضافة إلى الحرص على إقامة وتنقل الوفود المشاركة في ظروف جيدة، مع الالتزام بخضوع الجميع إلى البروتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات المغربية.

صلاح الدين محسن