تثمين أموال مخدرات في ذهب مغشوش

بارونات يمتلكون ورشات للصياغة ومحلات مجوهرات مزورة

اكتشف أشخاص أن المجوهرات التي سبق أن اقتنوها مغشوشة، إذ فقدت لونها، لتظهر عليها بعض النقط ذات اللون الفضي. وأفادت مصادر “الصباح” أنهم لجؤوا إلى مهنيين في بيع المجوهرات ليكتشفوا أن مقتنياتهم ليست من الذهب، بل تشمل نسبة كبيرة من معادن أخرى، خاصة الفضة والنحاس، علما أن هذه المجوهرات بيعت لهم على أنها من الذهب عيار “18 قيراط”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ضحايا التزوير لجؤوا إلى الذين باعوهم الذهب المغشوش للاحتجاج عليهم ومطالبتهم باسترجاع أموالهم، ولم يتردد المتورطون في الغش في تهدئة المتضررين والإسراع في تمكينهم من مستحقاتهم وتقديم الاعتذار لهم، موضحين أنهم بدورهم كانوا ضحية نصب من قبل من يزودونهم بالمجوهرات.

وأكدت مصادر “الصباح” أن الأمر يتعلق بشبكة لتجارة المخدرات تتوفر على محلات للمجوهرات وورشات لصياغة الذهب منتشرة في أحياء شعبية تعمل على تذويب مجوهرات وإضافة معادن أخرى وإعادة صياغتها وتزوير الرمز للتمكن من بيعها لاحقا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك ثلاثة أختام تشير إلى كل صنف على حدة، إذ أن رمز “العود” يهم الذهب المحلي، و”النحلة” يخص المستورد، في حين يحمل الذهب الأحمر خاتم “الفروج”.

وتتوفر الشبكة على أختام وسجلات مزورة لختم المجوهرات وبيعها في شبكة محلاتها دون إثارة الانتباه، ما يمكنها من تبييض الأموال المتأتية من تجارة المخدرات وتحقيق أرباح إضافية بتحويلها إلى ذهب، وإعادة صياغته مع إضافة معادن أخرى، وبذلك تحقق أرباحا إضافية.

وأفادت المصادر ذاتها أن شبكة تبييض الأموال بالذهب تتوفر على إمكانيات هامة وتوظف عددا من الخبراء من أجل شرعنة تجارتها عن طريق تزوير كل الوثائق المطلوب توفرها في مثل هذه النشاطات.

وتتوفر شبكة تزوير الذهب على مساعدين، تتمثل مهمتهم في التنقل بين المغرب والمملكة العربية السعودية تحت غطاء قضاء العمرة، وبين المغرب والإمارات، من أجل جلب الذهب بمواصفات مختلفة، ويعتبر أقل جودة من الذهب المسوق في المغرب، فتتم إذابته ومزجه بالذهب بالمغرب، الذي يتوفر على وثائق، مع إضافة معادن أخرى.

واستغلت عناصر الشبكة الإقبال الكبير على الذهب لبيع كميات كبيرة من المغشوش منه، الذي لا يتوفر على المواصفات المعتمدة في هذا المجال، كما أنه يتم ترويجه دون إشهاد من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأكدت مصادر “الصباح” أن هذه الشبكة تتمركز ببعض الحواضر المحيطة بالبيضاء، وتتوفر على شبكة من المحلات الموزعة على عدد من المناطق، ويتمكن أفرادها من النصب على عدد من الأشخاص، وفي حال اكتشاف أمرهم يسارعون إلى تهدئة المعني بالأمر، ويحرصون ألا يصل الأمر إلى الأمن، إذ يمكنونه من الأموال التي دفعها.

عبد الواحد كنفاوي