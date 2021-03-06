“السورسي” لمعتدين على امرأة

حكمت المحكمة الابتدائية بميسور، مساء الاثنين الماضي، على 8 أشخاص اعتدوا على امرأة بالضرب والجرح في نزاع عائلي بسبب سوء الجوار، عرفه دوار آيت علي بسرغينة ببولمان. ووزعت 20 شهرا حبسا موقوف التنفيذ عليهم بتفاوت، بعد مؤاخذتهم بتهم الضرب والجرح بواسطة السلاح في حق امرأة.

وأدانت المتهم الرئيسي ب4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة، لأجل الضرب والجرح بالسلاح بعد إعادة التكييف، بعدما متع بالسراح في أول جلسة مقابل 3 آلاف درهم كفالة، فيما أدين بالعقوبة والغرامة نفسيهما متهم ثان، بينما برأت المحكمة امرأة من الجنحة المتابع بها باقي المتهمين.

وأدانت المحكمة المتهمين الستة الآخرين وبينهم نساء، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ والغرامة ذاتها لكل واحد منهم وللتهمة نفسها، مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهم “م. أ” بعد خصم الغرامة والصائر.

وناقشت هيأة الحكم ملفهم في سادس جلسة منذ إدراجه أمامها قبل شهرين، واستمعت للمتهمين و4 مصرحين حضروا واقعة الاعتداء، من الدوار ذاته إلا أحدهم يقطن بسلا وكان في زيارة عائلية للمنطقة قبل نشوب النزاع الذي أصيبت إثره الضحية بجروح بالغة نقلت إثرها للمستشفى.

حميد الأبيض (فاس)