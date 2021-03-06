اختطاف أطفال لتجنيدهم في مخيمات “بوليساريو”

سرب محاصرون في مخيمات تندوف فيديوهات توثق انتهاك قادة بوليساريو للمواثيق الدولية، باختطاف أطفال من عائلاتهم في مخيمات تندوف، وإجبارهم على حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في الصراعات.

وبث منتدى «فورستاتين» للحكم الذاتي للصحراء المغربية، أول أمس (الثلاثاء)، فيديو جديد يظهر طفلا، يبلغ من العمر سبع سنوات، اختطفته عناصر بوليساريو، بعيدا عن أفراد عائلته، وأجبرته على ارتداء زي عسكري في خيمة ضمت قياديين للانفصاليين، يتزعمهم من يسمى ب»مسؤول أمانة التنظيم السياسي».

وقال المنتدى نفسه إن الطفل وجد نفسه محاصرا بعسكريين يلتقطون له صورا، ويزرعون «سمومهم في نفسه الصغيرة، ليكبر حاقدا»، واصفا الأمر ب»الجريمة الكاملة الأركان التي تقتضي من المجتمع الدولي محاسبة قيادة بوليساريو».

كما بثت فيديوهات أخرى تظهر أطفالا يحملون السلاح في منطقة تندوف، ويتدربون على السلاح ويجري تحريضهم على المشاركة في الصراع الجاري، ما يشكل جريمة دولية ويضع كافة المسؤولين أمام المساءلة والملاحقة القانونية الدولية.

وتوثق الفيديوهات اختطاف أطفال دون سن الرشد بمخيمات تندوف، وإجبارهم على ارتداء الزي العسكري، وحمل بنادق كلاشنيكوف، ما يعتبر حسب حقوقيين جريمة تستوجب اطلاع اللجنة الأممية لحقوق الطفل عليها. كما أدانت منظمات حقوقية انتهاك حقوق الأطفال بالمخيمات، إذ تعمد قيادة الانفصاليين إلى استغلال الصغار من أجل تدريبهم على حمل السلاح، ما يعد تحديا لكل قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى أنها توظفهم من أجل جلب تعاطف المنظمات الأجنبية التي تجهل حيثيات الملف المفتعل.

ويرى الحقوقيون أن بوليساريو تستخدم الأطفال باعتبارهم “أصلا تجاريا” من أجل مواصلة الاستفادة والعيش على المساعدات الإنسانية وزيادة ثراء أعضائها، بعد ثبوت تورطهم في اختطاف عدد كبير من الأطفال من أحضان أمهاتهم، قبل شهرين، ودفعهم لحمل السلاح.

خالد العطاوي