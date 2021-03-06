كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

أعلنت قناة الرياضية بث مباراة الرجاء الرياضي ونامونغو التنزاني، الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الأولى من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف».

وتجرى المباراة في الخامسة، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الرجاء الفريق التنزاني في مشاركاته القارية.

الوداد الرياضي

قرر المكتب المسير للوداد الرياضي تنظيم مجموعة من المباريات الافتراضية، تزامنا مع مواجهات الفريق في المنافسات، المحلية والقارية، انطلاقا من مباراة السبت المقبل أمام حوريا كوناكري الغيني، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وجاء قرار توفير تذاكر افتراضية نزولا عند رغبة جماهير الفريق الأحمر، إذ تم توفير منصة رقمية لاقتناء التذاكر، بأثمنة رمزية، لدعم النادي ماليا.

المغرب الفاسي

عقد الإطار الوطني سعد كرمان، أمس (الأربعاء)، اجتماعا مع إسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي، في أفق الالتحاق بطاقم ميغيل غاموندي، الذي عوض عبد اللطيف جريندو، في تدريب الفريق.

وحسب معلومات “الصباح”، فإن كرمان يصر على الجلوس في كرسي الاحتياط، ورفض منصب مدير رياضي، خلفا لهلال الطائر.

مولودية وجدة

سيكون اللاعبون كريم الهاني وآدم النفاتي وديمبا كامارا حاضرين في المباراة، التي تجمع مولودية وجدة بالدفاع الجديدي في 14 مارس الجاري بالملعب الشرفي في وجدة، لحساب الدورة التاسعة من منافسات البطولة.

واستعاد اللاعبون الثلاثة جاهزيتهم الفنية والبدنية، في انتظار الاعتماد عليهم أساسيين في مباراة الجديدة.