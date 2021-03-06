التأشيرات تلاحق جمع “كاف” و”كان” الفتيان

علمت “الصباح” أن السلطات المغربية لم توافق على حضور الصحافيين لأشغال الجمع العام الانتخابي، المقرر بالرباط في 12 مارس الجاري.

وسبق للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” أن طلبت من السلطات المغربية تسهيل مأمورية دخول الصحافيين الأجانب لتغطية فعاليات الدورة 43 للجمعية العمومية، قبل أن ترفض الطلب، بالنظر إلى تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتبعا لذلك، أصدرت “كاف” بلاغا عبر موقعها الرسمي، أكدت فيه أن الصحافيين لن يحضروا الجمع الانتخابي، بسبب التطورات الأخيرة للوباء، واكتشاف متغيرات جديدة له، الأمر الذي فرض على المغرب اتخاذ تدابير وقائية جديدة للحد من انتشار الجائحة.

وأبلغت “كاف” كافة الصحافيين الراغبين في تغطية الجمع الانتخابي ونهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، المقرر إقامتها ما بين 13 و31 مارس الجاري، مؤكدة أنها ستعتمد منصات افتراضية لتمكين مختلف ممثلي المنابر الإعلامية المحلية والأجنبية من المشاركة فعليا في هذه الأحداث.

وتعهدت الخلية الإعلامية بالكنفدرالية الإفريقية ببذل قصارى الجهود، من أجل تسهيل مأمورية الصحافيين، عبر القناة الإعلامية على موقعها الرسمي.

ومازالت الكنفدرالية الإفريقية تنتظر قرارا نهائيا من قبل الخارجية المغربية بشأن منح التأشيرات لمنتخب جنوب إفريقيا لأقل من 17 سنة، من أجل دخول المغرب للمشاركة في البطولة الإفريقية. وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات المغربية لم تقرر بعد في الطلب المرفوع إليها، الأمر الذي وضع “كاف” في موقف محرج على بعد أسبوع فقط من انطلاق البطولة.

عيسى الكامحي