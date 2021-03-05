مصـرع شـاب فـي حادثـة بطنجـة

لقي شاب في عقده الثاني حتفه في حادثة سير خطيرة، وقعت السبت الماضي، بحي العرفان بطنجة، بعد أن صدمته سيارة لنقل الأموات، ودهسته لتضع حدا لحياته، في مشهد مؤثر خلف حالة من الحزن والألم في نفوس كل المواطنين.

وأفاد شهود عاينوا الحادثة، أن الهالك كان يهم بالمرور نحو الرصيف المقابل عبر ممر الراجلين بمنطقة بوخالف، لتتفاجأ بسيارة نقل الأموات تتجه نحوه بسرعة لم يتمكن من تفاديها، لتصدمه بقوة وتسقطه طريحا على الأرض مغمى عليه، حيث تجمهر عدد من المواطنين، الذين بادروا إلى وضعه في حالة استلقاء على ظهره في انتظار وصول رجال الأمن، الذين حضروا إلى المكان رفقة سيارة الإسعاف، التي عملت عناصرها على نقل المصاب إلى قسم المستعجلات لإنقاذ حياته، إلا أن قوة الاصطدام لم تمهله ليفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، نتيجة كسور تسببت له في نزيف داخلي حاد، ليتم وضعه بمستودع الأموات في انتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية لتسليمه إلى أهله من أجل الدفن.

المختار الرمشي (طنجة)