نصف مليار للعثور على كلبي ليدي غاغا

قال مصدر مطلع إن نجمة البوب ليدي جاجا عرضت 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها كوجي وجوستاف.

الكلبان من فصيل البولدوج الفرنسي وسُرقا في هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذي يرعاهما، حسب وكالة “فرنانس برس”.

وكانت جاجا، التي تضمنت عروضها الأخيرة غناء النشيد الوطني في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير في روما لتصوير فيلم. وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن كلابها الثلاثة من فصيل البولدوج الفرنسي بقيت في هوليوود. وذكرت الصحيفة أن الشخص المكلف برعاية الكلاب كان يرافقها عندما أصيب بالرصاص.

أما الكلبة الثالثة واسمها “ميس آسيا” فقد هربت وتم العثور عليها.

تحرير خروف من “35 كيلو صوف”

ارتاح خروف بري عثر عليه بغابة أسترالية من الصوف السميك والثقيل الذي كان يغطيه، ويزن 35 كيلوغراما، إذ أجريت له أول عملية جز منذ 5 سنوات.

وعُثِر على الخروف باراك في غابة بولاية فيكتوريا، حيث نُقل إلى مأوى للحيوانات شمال ملبورن، حسب ما أفادت في مطلع فبراير الماضي على “فيسبوك” الجمعية التي اعتنت به.

وأوضحت أن باراك كان “خروفاً صغيراً ضل طريقه ولم يعد إطلاقاً”، ولهذا السبب لم يكن صوفه يُجزّ على مدى نحو 5 سنوات. ويُفترض جزّ صوف الخراف مرة واحدة على الأقل في السنة توخياً لتأمين راحتها، وإلا يصعب عليها البقاء على قيد الحياة، وخصوصاً في أستراليا حيث الصيف حار وجاف.

مصورة براري تلتقط أصوات السناجب

نشرت مصورة البراري داني كونور مقطع فيديو حاز على إعجاب كثير من مستخدمي تويتر التقطت فيه أصوات صغار السناجب أثناء تناول الطعام.

وعبر المتفاعلون مع المقطع عن مدى إعجابهم بلطافة صغار السناجب في الفيديو، واستخرج آخرون معاني للتحفيز من المقطع. وقالت مصورة الفيديو -التي تعرف نفسها بأنها من بريطانيا ومقيمة في السويد- إنها قصدت أن تقرب الميكروفون من اثنين من صغار السناجب، كما يظهر في المقطع أن الميكروفون قد رصد بدقة أصواتا أصدراها أثناء تناولهما حبوب الطعام. وأضافت في تغريدة أخرى “هذان سنجابان صغيران قمت بإنقاذهما بعد أن صدمت سيارة والدتهما”.