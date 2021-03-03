اتهام بنكيران بمحاولة شق “بيجيدي”

تتهم جهات حزبية نافذة داخل العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، بمحاولات شق الحزب، بزرع قنابل موقوتة في طريقه، قبل الوصول إلى محطة الانتخابات المقبلة.

وقال قيادي في الحزب طلب عدم ذكر اسمه لـ “الصباح”، إن “الأخ الأزمي، وقبل أن يعلن عن قرار استقالته من رئاسة المجلس الوطني، استشار أستاذه بنكيران، وحصل على موافقته”.

وقبل ذلك، شن بنكيران هجوما كاسحا على عزيز رباح، عندما قال إنه مستعد لزيارة إسرائيل، قبل أن يرد عليه رئيس الحكومة السابق: “واش إسرائيل لي وصلتك للحكومة؟”.

وفي وقت مبكر، انطلق السباق نحو الأمانة العامة، بين عزيز رباح، وإدريس الأزمي، المدعوم من قبل تيار بنكيران، وجزء كبير من الشبيبة، فيما وزير الطاقة والمعادن والبيئة، مدعوم من قبل قيادات الصف الأول، والعديد من كبار منتخبي الحزب.

وجوابا عن التأويلات التي رافقت استقالة عمدة فاس من رئاسة المجلس الوطني، قال حسن حمورو، القيادي المثير للجدل بالحزب لـ “الصباح”، “أعتقد أن رسالة استقالة الأزمي واضحة، ولا تحتاج لقراءة، لأنه تحدث فيها بلغة الصدق والإخلاص والثبات على المبدأ والتنبيه للمآلات السيئة التي تنتظر الحزب، إذا لم يوقف هذا المسار الذي انخرط فيه منذ المؤتمر الوطني الثامن”.

وأضاف حمورو أن “الأزمي رفض أن يكون شاهدا، من موقعه في عضوية الأمانة العامة، على الانحرافات الحاصلة في الحزب، من خلال التنازلات المتتالية والتخلي الواضح عن مبادئ الحزب واختياراته المذهبية، وجنوح الأمانة العامة لتبرير كل ما يقع من اختلالات وتجاوزات في الحياة السياسية الوطنية، دون العودة إلى مؤسسات الحزب، ودون أخذ ما يصدر عن هذه المؤسسات وخاصة المجلس الوطني بعين الاعتبار”.

وأوضح حمورو أن “الأزمي رفع نقطة نظام كبيرة داخل الحزب، وخاطب في الحقيقة ضمير أعضاء الحزب قيادة وقواعد، لقد بلغ وسيشهد الله انه بلّغ».

وتوقع حمورو أن تؤثر استقالة الأزمي على الحزب، “هذه الاستقالة ستؤثر على الحزب، دون شك، وستجعل عددا كبيرا من أعضائه، يركزون على ما يقع داخله، وما تقوم به الأمانة العامة”.

وجوابا عن انعكاس الاستقالة على نتائج الحزب انتخابيا، قال القيادي نفسه، “فنتائج الحزب ستكون لها علاقة باختيارات الأمانة العامة خلال هذه الفترة، وكل تراجع عن نتائج 2016 ستكون هي المسؤولة عنه، وليست استقالة الأزمي، التي هي رسالة للداخل غايتها تتعلق بمستقبل المبادئ داخل الحزب وليس بنتائج الانتخابات».

وترفض الأمانة العامة عقد مؤتمر وطني استثنائي من أجل تصحيح الأخطاء الكبرى، وهو ما ينذر في القادم من الأيام، بحدوث المزيد من الثقوب في جسد “المصباح”، الذي بدأ يتهالك.

عبد الله الكوزي