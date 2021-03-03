بورديف مدربا لميسور

تعاقد مولودية ميسور، الممارس في القسم الأول هواة، مع المدرب محمد بورديف، خلفا لسمير صرار المقال.

ويحتل مولودية ميسور الرتبة الحادية عشرة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات، وتعادلين وخمس هزائم.

وقال رشيد غازي، رئيس مولودية ميسور “هدفنا واضح مند بداية الموسم وهو تحقيق الصعود للقسم الوطني هواة. سخرنا كل الإمكانيات لتحقيقه. للأسف الانطلاقة لم تكن عند حسن تطلعاتنا. أتمنى أن يمنح قدوم المدرب الجديد الإضافة اللازمة، من أجل الاقتراب أكثر لفرق مقدمة الترتيب”.

وأضاف “الصعود حلمنا، وفعاليات المدينة تدعم الفريق، من أجل تحقيقه، والتعريف بالمدينة أكثر».

خالد المعمري (ميسور)