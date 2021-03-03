سانت إيتيان يتابع بن يشو

حل موفدان من فريق سانت إيتيان الفرنسي بآسفي، مساء أول أمس (السبت)، من أجل حضور مباراة الفريق المحلي أمام الفتح الرياضي، مساء أمس (الأحد)، ضمن الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول، لمتابعة اللاعب صلاح بن يشو.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن إدارة الفريق العبدي توصلت بمراسلة، الجمعة الماضي، تفيد حضور ممثلي الفريق الفرنسي، وضرورة تسهيل مهمتهما.

وأفاد مصدر مقرب أن المهاجم الشاب صلاح الدين بن يشو، هداف بطولة القسم الأول بستة أهداف، يوجد في مقدمة اللاعبين المعنيين بالبحث الذي يجريه المسؤولان التقنيان الفرنسيان، إضافة إلى زميله يوسف السوطي.

حسن الرفيق (آسفي)