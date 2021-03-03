منع نتنياهو من تزويد المغرب بلقاح كورونا

أعلن القضاء الإسرائيلي تجميد مشروع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، لتوزيع فائض لقاحات فيروس كورونا على عدة دول صديقة، ومنها المغرب.

ونقلت القناة التلفزيونية «24 نيوز» في موقعها الإلكتروني، تصريح مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، الذي طلب الرأي القانوني للنائب العام الإسرائيلي بشأن قرار نتنياهو تزويد المغرب، ضمن 19 دولة، وردت في قائمة اقترحها رئيس الوزراء بشحنات من لقاحات كورونا وُصفت بـ «الرمزية»، مشيرة، في الوقت نفسه إلى أن القضاء الإسرائيلي خلص إلى «تجميد أي نشاط بخصوص منح لقاحات كورونا».

ويوجد المغرب على رأس قائمة تضم 19 دولة في مختلف القارات، اقترح نتنياهو منحها كميات من اللقاحات، خاصة الدول التي تقيم علاقات مع الدولة العبرية، مثل السودان والهندوراس وجمهورية التشيك وإيطاليا، إضافة إلى السلطة الفلسطينية، علما أن الكمية الإجمالية التي كانت ستوزعها إسرائيل على هذه الدول تصل إلى مائة ألف جرعة، دون أن يكشف نتنياهو عن نوع اللقاح الذي كان سيوزعه، علما بأن الدولة العبرية تزودت بكميات كبيرة من لقاح فايزر، كما حصلت على كميات محدودة من لقاح سبوتنيك الروسي، وكميات أخرى من لقاح شركة موديرنا.

وأثار قرار نتنياهو بمنح شحنات من اللقاح إلى الدول «الصديقة» جدلا سياسيا في إسرائيل، إذ شن بيني غانتس، رئيس حزب «أزرق أبيض» ويشغل منصب وزير الأمن، هجوما على رئيس الحكومة وقال «إن نتنياهو يتاجر بلقاحات الشعب الإسرائيلي التي دفع ثمنها من أموال الضرائب، وأنه يدير شؤون الدولة بشكل انفرادي».

وبث القضاء، أيضا في معلومات بخصوص نقل اللقاحات إلى دول أجنبية، في وقت سابق، إذ أرسلت إسرائيل آلافا من جرعات اللقاح إلى الضفة الغربية لتلقيح العاملين الطبيين في السلطة الفلسطينية، في قرار وافق عليه المجلس الأمني الإسرائيلي، مجددا تأكيده على تجميد هذه العملية، في حين قال موقع القناة التلفزيونية نفسها إن نتنياهو لم يصدر تعليقا على قرار القضاء. وتصنف إسرائيل ضمن الدول الأولى في عدد اللقاحات، إذ تلقى 3.67 ملايين إسرائيلي الجرعة الأولى من لقاح بيونتيك وفايزر منذ بدء الحملة في دجنبر الماضي، وهو ما يمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي السكان، في حين تلقى أكثر من 28 في المائة الجرعة الثانية. وتم تطعيم أكثر من 80 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما. وتمتلك إسرائيل الكثير من اللقاحات من شركة بيونتيك وفايزر لدرجة أن لقاح موديرنا لم يتم استخدامه بعد.

خالد العطاوي