المحترفون والمحمدية يكتسحون منتخب القاعة

المعسكر يبدأ اليوم استعدادا لمواجهة الأرجنتين

وجه هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، الدعوة إلى 21 لاعبا للمشاركة في المعسكر التدريبي، اليوم (الاثنين)، بمركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، تحضيرا لمواجهة الأرجنتين.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين إعداديتين أمام بطل العالم السبت والأحد المقبلين بالقاعة المغطاة التابع لمركز محمد السادس، ضمن استعدادات أسود القاعة لنهائيات كأس العالم بليتوانيا 2021.

واستدعى الدكيك ستة محترفين لمباراتي الأرجنتين، وهم سفيان المسرار وبلال البقالي من فوتصال الباريسي وأنس العيان من سيبريتيل الإيطالي وعزيز بوخريص من مانريزا الإسباني وخالد بوزيد من سانطا كولومبا الإسباني وحمزة ميمون من بالما الإسباني، إضافة إلى سبعة آخرين من شباب المحمدية، ويتعلق الأمر بسفيان بوريط ومحمد أشرف سعود وإدريس الرايس فني وسعد كنية ويوسف مزراعي وعثمان بومزو وعبد اللطيف فاتي.

وضمت اللائحة كذلك كل من عبد الإله دكاكي وزياد أحميش وعبد الكريم نبية وحمزة سلامي وأنس الطيبي ورضا الخياري وخالد كوري وياسين المفتاحي وسفيان بوريط.

ويخضع اللاعبون والطاقم التقني والإداري للتحاليل المخبرية، للشكف عن فيروس كورونا المستجد، قبل الشروع في التحضير لمباراة الأرجنتين، اليوم (الاثنين)، إذ سيبرمج الدكيك حصة تدريبية يومية إلى غاية الجمعة المقبل.

وقال الدكيك في تصريح ل»الصباح» إن المنتخب الوطني سيكون في محك حقيقي، عندما يواجه بطل العالم، مشيرا إلى أن الغرض من المباراتين الاحتكاك بأقوى المنتخبات العالمية، للوقوف على مدى جاهزية المنتخب الوطني للمونديال.

عيسى الكامحي