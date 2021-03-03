الاستماع إلى زياش بسبب حلاق

أخذت الشرطة الهولندية إفادة الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في مقتل حلاقه الخاص بأمستردام.

وأفادت صحيفة “دي تليغراف” أن القتيل من أصول مغربية، وكان الحلاق الخاص للاعب المغربي، لذلك اضطرت الشرطة إلى أخذ إفاداته بعد ساعات من وفاته، في انتظار إصدار القرار النهائي الخاص باستدعائه لاحقا، إلا أن الصحيفة أكدت أن الدولي المغربي لا علاقة له بالواقعة.

وقتل الحلاق الخاص بالنجم المغربي الأسبوع الجاري، خلال تبادل لإطلاق النار في العاصمة الهولندية أمستردام.

ويجتاز الدولي المغربي مرحلة عصيبة في مسيرته الكروية، بعد أن فقد رسميته داخل تشيلسي، منذ تعاقد الفريق مع الألماني توماس توخيل مدربا للفريق.

ن. ك