إدارة السجون تعلن عودة الزيارات العائلية للسجناء

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة بالرباط، عن عودة الزيارات العائلية، بصفة استثنائية، لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت والأحد، ابتداء من فاتح مارس وإلى غاية 12 أبريل 2021.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن قرار استئاف الزيارات خلال الفترة المذكورة، سيكون مشروطا بحصر عددها (الزيارات) في زيارة واحدة فقط خلال هذه الفترة، لفائدة زائرين اثنين من ذوي السجين المسموح لهم بالزيارة، فضلا عن السماح للأبناء بالزيارة رفقة أحد أفراد عائلة السجين الراشدين المسموح لهم بهذه الزيارة.

وتابع المصدر ذاته، أن جميع السجناء سيتمكنون من الاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالمواعيد المحددة للزيارة، كما ستتم برمجة بعض الأيام خلال فترة العطلة الدراسية والسبت والأحد لاستفادة السجناء من زيارة أبنائهم لهم بشكل منفصل عن باقي فئات الزوار، في حدود الإمكانيات المتاحة بكل مؤسسة سجنية، داعية جميع الزوار والسجناء احترام المواعيد المبرمجة للزيارة والتقيد بالتدابير الصحية والوقائية المعمول بها في إطار التصدي لتفشي وباء كورونا، بالأخص الالتزام بارتداء الكمامة وبالتباعد وإجراءات التعقيم.

وتأتي هذه المبادرة، حسب المندوبية، اعتبارا للتطور الإيجابي للوضعية الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة، وخلو المؤسسات السجنية تماما، في الوقت الحالي، من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف السجناء، ثم الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للسجناء خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وما تنطوي عليه هذه المناسبة من أبعاد روحية وإنسانية.

(و م ع)