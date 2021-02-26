تفكيك عصابة متخصصة في سرقة المنازل بالرباط

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم بين 36 و43 سنة، للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل المنازل باستعمال مفاتيح مزورة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم في عملية أمنية بحي أكدال وسط الرباط، وذلك بناء على مذكرة بحث صادرة في حقهما على الصعيد الوطني، قبل أن يتم توقيف باقي شركائهما متلبسين بارتكاب سرقة من داخل منزل بإقامة سكنية بمنطقة “تابريكت” بسلا، وبحوزتهما مجموعة من الحلي والمجوهرات من متحصلات هذه النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمجموعة من أحياء سلا ومنطقة سلا الجديدة أسفرت عن حجز أعداد كبيرة من الحلي والمجوهرات والهواتف وكاميرات رقمية ومبلغ مالي يتجاوز 80 ألف درهم، يشتبه في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي لهذه العصابة الإجرامية، فضلا عن حجز سيارتين يجري حاليا تحديد مصدرهما ووضعيتهما القانونية وكذا مجموعة من المفاتيح المزورة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

(و م ع)