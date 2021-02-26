أفراد القوات المسلحة الملكية يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

انطلقت، اليوم الجمعة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، عملية إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية.

وقد بدأ أفراد القوات المسلحة الملكية في مختلف مناطق المملكة في تلقي الجرعة الثانية من اللقاح في التزام تام بالتدابير الاحترازية والوقائية المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.

وفي هذا الصدد، قال الطبيب الكولونيل، رضوان زحنون، إنه طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، شرع فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، في تقديم الحقنة الثانية من اللقاح، وذلك بعد استيفاء الفترة الزمنية المحددة بعد التطعيم بالجرعة الأولى.

وأبرز زحنون، في تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية التطعيم بالجرعة الأولى قد تمت بنجاح، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة، مذكرا بأن هذه الحملة تتم، على غرار سابقتها، في احترام تام للتدابير الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.

(و م ع)