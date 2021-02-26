فاس-شور: منحة لتشجيع تشغيل الشباب

أحدثت جهة فاس مكناس آلية تحفيزية جاذبة للمقاولات تتمثل أساسا في منحة للتشغيل، بهدف استقطاب مستثمرين جدد وتشجيع خلق مناصب الشغل على مستوى مجمع فاس- شور.

وشكلت منحة التشغيل موضوع اتفاقية شراكة صودق عليها في 2017، وتضم مجلس الجهة وجماعة فاس والمركز الجهوي للاستثمار وشركة ميدز. ومبلغ الاتفاقية 12 مليون درهم منها 6 ملايين يؤمنها مجلس الجهة.

وبحسب معطيات المجلس الجهوي، فإن ثلاث شركات متمركزة في فاس- شور استفادت حتى الآن من هذا التدبير التحفيزي. ويتعلق الأمر بشركة ألتين المغرب، الشركة التابعة لمجموعة ألتين، الرائد العالمي في الهندسة والاستشارة التكنلوجية، وموقع فاس للشركة الكندية سي.جي.إي وشركة أكتيكال.

وقال ادريس ربيع المدير الاداري والمالي لشركة ألتين المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه من خلال هذا الإجراء، يمكن تحقيق ميزة مقارنة تجاه باقي المناطق الجاذبة للاستثمارات بالمملكة.

وسجل أن جهة فاس مكناس بذلت مجهودا من خلال تخصيص منحة تشغيل قدرها 6000 درهم بغلاف مالي اجمالي يناهز 12 مليون درهم.

وأوضح أن ألتين المغرب، التي تمركزت بداية في فاس قبل أن تفتح موقعين في الرباط والبيضاء، أحدثت 700 منصب شغل، 70 في المائة منها بفاس.

(و م ع)